عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هيئة الأوقاف توافق على استبدال قطعة أرض لصالح مجمع مدارس بالمنيا

لجنة دينية النواب
لجنة دينية النواب

أكد المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف، أن الهيئة تقدم تيسيرات كبيرة لعملية استبدال الأراضي المملوكة لها لصالح مشروعات النفع العام ، وذلك بخصم 10 ٪؜ من قيمة الأرض لصالح مراكز الشباب ، و20% للأبنية التعليمية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب  اليوم ، برئاسة الدكتور علي جمعة لمناقشة طلب الإحاطة المقدمة من النائب رياض عبدالستار بشأن الموافقة على استبدال وسداد ثمن أرض مساحتها 7000 م مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ببندر ملوى - محافظة المنيا لإنشاء مجمع مدارس عليها وذلك بحضور ضاحي محمود وكيل وزارة الأوقاف وعدد من قيادات الأبنية التعليمية.

 

وأكد رئيس هيئة الأوقاف خلال الاجتماع، أن الهيئة ليس لديها مانع من استبدال الأرض لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالقيمة السوقية العادلة باعتبار أن مجمع المدارس من مشروعات النفع العام ويتوافق مع خطة  الحكومة في تقليل الكثافة الطلابية في الفصول، مشيرا إلي أن  مجلس إدارة الهيئة اصدر قرار رسمي بالموافقة علي عملية الاستبدال.

 

بينما اعترض ممثلو هيئة الأبنية التعليمية، علي طلب النائب رياض عبدالستار بشراء قطعة الأرض، مؤكدين أن الأرض تقع خارج الحيز العمراني، وتحتاج إلي موافقة وزارة الصحة بسبب قربها من المقابر وهو ما يخالف اشتراطات الترخيص.

 

وأكد مسؤولو هيئة الأبنية أنه لن تسير في إجراءات استبدال الأرض إلا بعد الحصول علي موافقة وزير الصحة وموافقة وزارة الزراعة وذلك حتي لا تدفع أموالا في شراء الأرض وموقفها من التراخيص اللازمة يشوبه الغموض.

 

من جانبه هاجم النائب رياض عبدالستار مسؤولي هيئة الأبنية بمحافظة المنيا، واتهمهم بتعمد تعطيل إجراءات الأرض، خاصة أن وزارة الزراعة لا تمانع علي الموافقة علي أي مشروعات تخص النفع العام، وأن هناك قانون يسمح بالموافقة بالبناء علي الأرض الزراعية  للمنفعة العامة، مؤكدا أن الكثافة السكانية في الفصول داخل مركز ملوي مرتفعة جدا وهو ما يتطلب بناء مدرسة جديدة.

 

وفيما يخص موافقة وزير الصحة بالسماح بعملية شراء الأرض، أكد النائب رياض عبدالستار أن الأرض المراد شراءها لا تخضع لتلك الاشتراطات لأنها تبعد عن المقابر ب 200 متر وهي خارج الحيز، متهما مسئولي الأبنية التعليمية بالوقوف ضد خطة الدولة وشخصنة القصية علي حساب التلاميذ الذين يعانون من الكثافة المرتفعة داخل الفصول.

 

وفي نهاية الاجتماع، أوصي الدكتور علي جمعة ، رئيس اللجنة الدينية باستمرار مناقشة طلب الإحاطة، في وجود مسئولي وزارة الزراعة ،وممثلين عن وزارة التربية والتعليم ، وذلك من أجل الأصول لحل لتلك الإشكالية.

وزير الصحة الأوقاف علي جمعة الزراعة مجلس النواب وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

قصة وفاة تلميذة 4 ابتدائي|قالت: مش عارفة أحل يا مستر وماتت على الملزمة

هل يجوز للمرأة الجلوس مع زوج ابنتها متزينة وكاشفة شعرها.. الأزهر للفتوى يجيب

أنا بين يدي الرحمن.. مرض غامض يصيب الشيف أسامة السيد ويؤدي إلى وفاته

الأهلي يتعاقد مع شركة إماراتية لإنشاء ستاد زايد .. خاص

بعد وفاة تلميذة في 4 ابتدائي على الملزمة.. أولياء أمور مصر:كفاية ضغط

دعا عليه قبل ما يموت.. أبو مالك يفارق الحياة بعد رفض مديره منحه سلفة للعلاج

نوفمبر الخير.. حزمة من الهدايا المادية تبدأ الحكومة صرفها اليوم|هتقبض كم زيادة

ترشيحاتنا

لبنان يعلن إحباط محاولة تهريب ملايين الحبوب المخدرة لدولة عربية.. شاهد

جمال شعبان عن وفاة الطفلة يارا: لا تتهاونوا بالضغط النفسي في الامتحانات

السيسي:مصر تقدر التعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة فـيما يتعلق بقضية تغير المناخ

ريان وإيبوكا يقودان سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي

ماكرون يتعهد لـ زيلينسكي بتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

الرئيس السيسي يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش القمة العربية بالجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكلمات مؤثرة.. الشيف نونا تودع أسامة السيد

تحذير عاجل من جمال شعبان بسبب فيتامين شهير

مات قهرًا بسبب مديره.. قصة وفاة أبو مالك عاشق الزمالك

نصائح أمينة شلباية لشياكة الفتيات المحجبات وتكشف أخطاء شائعة

فيديو

بكلمات مؤثرة.. الشيف نونا تودع أسامة السيد

محمود سعد: أحمد زكي أصيب بفقدان البصر.. وكنت شاهدا على طلب زواجه من رغدة

إيناس الدغيدي: هذه حقيقة خلافي مع هالة سرحان وآثار الحكيم| فيديو

يلوى ذراع الدراما.. إيناس الدغيدي: أرفض الممثلة المحجبة فى الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ