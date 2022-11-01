"طاقة النواب" تناقش أزمة تلوث البحر الفرعوني بالمنوفية

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب حسام عوض الله بحضور أيمن مختار محافظ الدقهلية عددًا من طلبات الإحاطة.

حيث ناقشت اللجنة الطلب المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بشأن ارتفاع نسبة التلوث بمسطح البحر الفرعوني الناتجة عن محطة كفر السنابسة بمركز منوف بمحافظة المنوفية وتجاهل شكاوى أهالي وصيادين كفر العشري وعزبة العناني.

وأكد حسام عوض الله رئيس اللجنة أهمية طلب الإحاطة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة كل أشكال التلوث في إطار الجهود والخطط المصرية لمكافحة التغيرات البيئية وقبيل أيام من قمة المناخ coo27 .

واستعرض النائب أحمد بهاء شلبي طلب الإحاطة وعرض فيديو عن التلوث في البحر الفرعوني وهو بحيرة قديمة منذ أيام الفراعنة وتلوثها لتسرب مياه صرف من محطات صرف مجاورة.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي أن إدارة الرصد البيئى أكدت ارتفاع نسبة التلوث مما يؤثر على الصحة العامة ووجود تعديات كبيرة وتحول جزء الى مقلب قمامة وتدهور صيد السمك.

وقال المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية في رده على طلب الاحاطة إن محطة الصرف بينها وبين البحر 7 كيلو ولا يوجد اي تسربات والتلوث من صرف بعض القرى.

ودعا نجيب إلى تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والبيئة لمعرفة سبب التلوث بالبحر الفرعوني.

وطالبت النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة بحضور ممثلي محافظة المنوفية وتحديد المسؤول عن تلوث البحر الفرعوني ولا يمكن الاكتفاء بتكهنات من بعض الجهات وممثلي الوزارات.

وأكد النائب خالد عبد المولى أمين سر اللجنة، أهمية التواصل بين جهات الدولة، مؤكدًا أن المجلس والحكومة يعملان معا من أجل رفعة مصر تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأوصت اللجنة بتأجيل طلب الإحاطة حتى حضور محافظ المنوفية.