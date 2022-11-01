عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"طاقة النواب" تناقش أزمة تلوث البحر الفرعوني بالمنوفية

لجنة الطاقة والبيئة
لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب حسام عوض الله بحضور أيمن مختار محافظ الدقهلية عددًا من طلبات الإحاطة.

حيث ناقشت اللجنة الطلب المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بشأن ارتفاع نسبة التلوث بمسطح البحر الفرعوني الناتجة عن محطة كفر السنابسة بمركز منوف بمحافظة المنوفية وتجاهل شكاوى أهالي وصيادين كفر العشري وعزبة العناني.

وأكد حسام عوض الله رئيس اللجنة أهمية طلب الإحاطة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة كل أشكال التلوث في إطار الجهود والخطط المصرية لمكافحة التغيرات البيئية وقبيل أيام من قمة المناخ coo27 .

واستعرض النائب أحمد بهاء شلبي طلب الإحاطة وعرض فيديو عن التلوث في البحر الفرعوني وهو بحيرة قديمة منذ أيام الفراعنة وتلوثها لتسرب مياه صرف من محطات صرف مجاورة.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي أن إدارة الرصد البيئى أكدت ارتفاع نسبة التلوث مما يؤثر على الصحة العامة ووجود تعديات كبيرة وتحول جزء الى مقلب قمامة وتدهور صيد السمك.

وقال المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية في رده على طلب الاحاطة إن محطة الصرف بينها وبين البحر 7 كيلو ولا يوجد اي تسربات والتلوث من صرف بعض القرى.

ودعا نجيب إلى تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والبيئة لمعرفة سبب التلوث بالبحر الفرعوني.

وطالبت النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة بحضور ممثلي محافظة المنوفية وتحديد المسؤول عن تلوث البحر الفرعوني ولا يمكن الاكتفاء بتكهنات من بعض الجهات وممثلي الوزارات.

وأكد النائب خالد عبد المولى أمين سر اللجنة، أهمية التواصل بين جهات الدولة، مؤكدًا أن المجلس والحكومة يعملان معا من أجل رفعة مصر تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأوصت اللجنة بتأجيل طلب الإحاطة حتى حضور محافظ المنوفية.

مياة الشرب رمضان المنوفية الرئيس السيسي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

قصة وفاة تلميذة 4 ابتدائي|قالت: مش عارفة أحل يا مستر وماتت على الملزمة

هل يجوز للمرأة الجلوس مع زوج ابنتها متزينة وكاشفة شعرها.. الأزهر للفتوى يجيب

سبب صادم ... جمال شعبان يكشف سر وفاة الطفلة يارا

ضربوه وعذبوه.. الصور الأولى للعثور على جثة تاجر خمسيني ملفوفة في ملاية بالمعادي

أنا بين يدي الرحمن.. مرض غامض يصيب الشيف أسامة السيد ويؤدي إلى وفاته

الأهلي يتعاقد مع شركة إماراتية لإنشاء ستاد زايد .. خاص

بعد وفاة تلميذة في 4 ابتدائي على الملزمة.. أولياء أمور مصر:كفاية ضغط

ترشيحاتنا

خسوف مرتقب.. البحوث الفلكية تكشف عن خارطة الظواهر الفلكية خلال شهر نوفمبر

بيان مكانة سيدي أحمد البدوي عند الناس.. دار الإفتاء ترد على المتشددين

أبرزهم بوجبا.. نجوم تأكد غيابهم عن كأس العالم قطر 2022 بسبب الإصابة

عدم إرتداء الملابس الصيفية..الأرصاد تقدم تحذيرات بشأن حالة الطقس..فيديو

لم الشمل .. قيس سعيد: الوطن العربي يعيش أوضاعا صعبة

وزير النقل بجنوب السودان يزور مجمع مصر للطيران للصيانة وأكاديمية التدريب.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب صادم ... جمال شعبان يكشف سر وفاة الطفلة يارا

بكلمات مؤثرة.. الشيف نونا تودع أسامة السيد

تحذير عاجل من جمال شعبان بسبب فيتامين شهير

مات قهرًا بسبب مديره.. قصة وفاة أبو مالك عاشق الزمالك

فيديو

كان حاسس .. هل تنبأ الشيف أسامة السيد بوفاته؟ |فيديو جراف

مديره اتهمه بالتمارض .. قصة ابو مالك الذي تعاطف معه المصريون |فيديو

بكلمات مؤثرة.. الشيف نونا تودع أسامة السيد

محمود سعد: أحمد زكي أصيب بفقدان البصر.. وكنت شاهدا على طلب زواجه من رغدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ