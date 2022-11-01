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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزهم بوجبا.. نجوم تأكد غيابهم عن كأس العالم قطر 2022 بسبب الإصابة

كأس العالم
كأس العالم

اقتربت بطولة كأس العالم 2022 بقطر من الانطلاق، حيث يتبقى فقط 19 يومًا على إقامة الحدث الكروي الأكبر في العالم، في دولة عربية للمرة الأولى في التاريخ.

حدث كروي يجتمع حوله كل العالم، ويلعب فيه 32 منتخبًا، من أجل تحقيق آمال وطموحات شعوبهم، والظفر بالكأس الذهبية في نهاية المطاف.

المشاركة في بطولة كأس العالم هي شرف لكل لاعب، فهي الحدث الأكبر والأهم في اللعبة، لذا، فاللاعبون يتهافتون على الفوز بذلك الشرف، لكن قد تحرمهم بعض الأمور من تحقيق هدفهم، ومنها الإصابات اللعينة.

الإصابة ستحرم عدد من اللاعبين من المشاركة في بطولة كأس العالم، وبكل تأكيد المحصلة قابلة للزيادة مع تبقي ما يقرب من 3 أسابيع على انطلاق البطولة، وكان آخر الضحايا، بطل النسخة السابقة، بول بوجبا الذي سيغيب عن فرنسا في حملة الدفاع عن لقبها.

وفي هذا التقرير، نستعرض اللاعبين الذين تأكد غيابهم عن بطولة كأس العالم حتى الآن.

– بول بوجبا: متوسط ميدان فريق يوفنتوس الإيطالي، لن يُشارك في البطولة مع منتخب فرنسا، لحاجته للخضوع لعملية تأهيل بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

بول بوجبا، تعرض للإصابة في الغضروف المفصلي للركبة ليخضع لعملية جراحية مطلع سبتمبر الماضي، وعاد لتدريبات يوفنتوس قبل أسبوعين، لكنه بالأمس تعرض لإصابة بإجهاد عضلي في الفخذ، التي تتطلب إبعاده عن الملاعب تمامًا لمدة 10 أيام على الأقل.

بول بوجبا

– ديوجو جوتا: مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لن يُشارك مع منتخب البرتغال في كأس العالم، بسبب تعرضه لإصابة قوية في عضلة السمانة في مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي.

غياب جوتا بمثابة ضربة قوية لرفاق كريستيانو رونالدو، حيث يُعد عنصرًا أساسيًا في كتيبة البرتغال.

ديوجو جوتا

– نجولو كانتي: متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي، سيتغيب عن منتخب فرنسا لإصابة قوية في الفخذ تعرض لها في أغسطس الماضي.

كانتي كان بصدد العودة للملاعب لكنه تعرض لانتكاسة، ليغيب عن المونديال بعد أن كان عنصرًا أساسيًا في تشكيل “ الديوك” الذين تُوجوا بكأس العالم 2018.

نجولو كانتي

– ريس جيمس: ظهير أيمن فريق تشيلسي، سيُمثل أكبر الغيابات لمنتخب إنجلترا في كأس العالم بسبب الإصابة.

جيمس تعرض لإصابة في الركبة أثناء مباراة فريقه أمام ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، ليتخلف عن المشاركة في أول نسخة له ببطولة كأس العالم.

ريس جيمس

– بيدرو نيتو: جناح ولفرهامبتون الإنجليزي، سيغيب عن منتخب البرتغال في كأس العالم للإصابة.

وتعرض نيتو للإصابة في مطلع أكتوبر، ليخضع لجراحة في الركبة، ستغيبه عن المونديال.

 

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