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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في تقرير لها.. منظمة العمل الدولية تشيد بإنهاء أزمات عمال المونديال بقطر

صدى البلد

أصدرت منظمة العمل الدولية (ILO) تقارير جديدة توضح بالتفصيل نتائج برنامج التعاون الفني بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية منذ إطلاقه في أبريل 2018، مشيدة بإنهاء كثير من الأزمات لعمال المونديال.


تغطي التقارير المرحلية السنوية وتقارير الأربعة سنوات الجهود الكبيرة التي تم بذلها في مجالات إدارة هجرة العمال وإنفاذ قانون العمل والوصول إلى العدالة وتعزيز صوت العمال والحوار الاجتماعي.


وأدت تلك التغييرات إلى تحسين ظروف العمل والمعيشة لمئات الآلاف من العمال، على الرغم من الحاجة إلى بذل جهود إضافية لضمان استفادة جميع العمال.


وقالت ربا جرادات المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية: "لقد كنا في رحلة طويلة مع قطر - والإصلاحات والتعاون مع المجتمع الدولي أمران هامان بالفعل للمنطقة.. ندرك جميعًا أننا لم نصل بعد إلى خط النهاية، وسنقوم بالبناء على هذا الأساس المتين لمعالجة الثغرات والفجوات في التنفيذ، والتأكد من أن جميع العمال وأصحاب العمل يمكنهم الاستفادة الكاملة من هذه الإصلاحات الرئيسية"


وأضافت تقارير منظمة العمل الدولية :"لقد طلب العمال في قطر في السابق إذنًا من أصحاب العمل لتغيير وظائفهم ومغادرة البلاد، شكلت هذه العناصر الأكثر إشكالية في نظام الكفالة الذي جعل العمال يعتمدون بشكل مفرط على أصحاب عملهم، مما خلق فرصًا للاستغلال والعمل الجبري.. نتيجة لهذه التغييرات، وافقت وزارة العمل (MOL) على حوالي 350 ألف طلب من العمال الوافدين لتغيير وظائفهم في غضون عامين منذ إدخال هذه الإصلاحات. ومع ذلك، لا يزال العديد من العمال يواجهون عقبات في ترك وظائفهم والانتقال إلى وظائف جديدة، وذلك بسبب انتقام أصحاب العمل".


وأوضحت: "في مارس 2021، أصبحت قطر أول دولة في منطقة الخليج تعتمد حداً أدنى غير تمييزي للأجور ينطبق على جميع العمال من جميع الجنسيات وفي جميع القطاعات، بما في ذلك العمل المنزلي. شهد 13٪ من القوى العاملة ارتفاع أجور حوالي 280 ألف شخص إلى الحد الأدنى الجديد منذ إصدار القانون الجديد".


وتابعت التقارير: "يلتزم أصحاب العمل أيضًا بتحويل أجور الموظفين من خلال البنوك القطرية، مما يسمح لوزارة العمل بمراقبة التحويلات وتقليل انتهاكات الأجور. وشُددت العقوبات المفروضة على عدم دفع الأجور ويتم تنفيذها بشكل أكثر صرامة. لقد صرف الصندوق الذي أنشأته الحكومة حوالي 320 مليون دولار منذ عام 2019. ويسلط هذا الرقم الضوء على حجم قضية الأجور غير المدفوعة في البلاد".


وقالت:" يوفر القانون الجديد للعمال في قطر حماية أكبر من الإجهاد الحراري (ضربة الشمس) من خلال منع العمل في الهواء الطلق بين الساعة 10 صباحًا و 3:30 مساءً. من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر – يكون أكبر عدد من ساعات العمل المحظورة في منطقة الخليج. يحدد القانون أيضًا البداية التي يجب أن تتوقف بعدها جميع الأعمال الخارجية بغض النظر عن الوقت من اليوم أو السنة".


وأضافت: "أدت حملات تفتيش العمل في صيف 2021 و 2022 إلى توقف العمل وإغلاقه في 338 و 463 موقع عمل على التوالي لعدم الامتثال للقوانين الخاصة بساعات العمل المحظورة، نتيجة للقوانين الجديدة وإجراءات التفتيش، كان هناك انخفاض كبير في عدد المرضى الموجودين في العيادات الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بالحرارة. تم فحص حوالي 351 مريضًا في صيف عام 2022، مقارنة بـ 1520 مريضًا في عام 2020 قبل إصدار القوانين - وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 77 ٪ في غضون عامين".


وأوضحت: "فيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بالإصابات والوفيات المهنية، عملت منظمة العمل الدولية مع الحكومة والمؤسسات الرئيسية الأخرى في قطر لنشر تقرير يقدم أكثر البيانات الوطنية شمولاً المتاحة حول هذه القضية لعام 2020. كما حدد التقرير عددًا من الثغرات والفجوات في كيفية جمع البيانات حالياً وتقديم 20 توصية بشأن ما يجب القيام به".


وشددت : "تلقت وزارة العمل 34425 شكوى من العمال، معظمها يتعلق بالأجور غير المدفوعة. ومن إجمالي عدد الشكاوى، كانت 66.5% قبل الإصلاحات أو في أثنائها. وأحيل ما يقرب من 31 % من الشكاوى إلى محاكم العمل، التي حكمت لصالح العمال في 84% من القضايا".


وقالت :"لا يسمح القانون القطري للعمال الأجانب بتشكيل نقابات عمالية أو الانضمام إليها. قبل إصلاحات العمل، كانت منصات الحوار الاجتماعي وتفويض العمال محدود للغاي. أدى القانون الجديد إلى إنشاء لجان مشتركة لإدارة العمال على مستوى المؤسسة. يعتبر القانون الذي يسمح بانتخاب ممثلين للعمال المهاجرين هو الأول من نوعه في المنطقة.. حتى الآن، قامت أكثر من 70 شركة بإنشاء لجانًا مشتركة يعمل بها حوالي 613 عامل يمثلون أكثر من 40.000 موظف. وقد تلقت عشرات الشركات الأخرى تدريباً بهدف إجراء الانتخابات في نهاية المطاف".


وأضافت:" تسلط التقارير الضوء على وجود اعتراف عالمي بضرورة عمل المزيد من أجل تطبيق وإنفاذ إصلاحات العمل بشكل كامل. وأشاروا إلى أن من بين الأولويات القصوى لمنظمة العمل الدولية الحاجة إلى ضمان استفادة جميع العمال وأصحاب العمل من إصلاحات الكفالة المتعلقة بانتقالات العمال وكذلك تسهيل وتبسيط الوصول إلى العدالة واسترداد الأجور المستحقة  والتنفيذ الكامل للقانون المتعلق بحقوق العمال المنزليين. من المقرر أن تواصل منظمة العمل الدولية العمل مع الحكومة والعمال وأصحاب العمل لزيادة دعم مواءمة قوانين وممارسات دولة قطر مع معايير العمل الدولية".
 

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