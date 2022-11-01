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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مصطفى قمر عن ارتباط نجله بـ مايان سيد: كلام فارغ.. صور

تيام مصطفى قمر ومايان
تيام مصطفى قمر ومايان السيد

انتشرت شائعات حول ارتباط مايان السيد بالفنان تيام مصطفى قمر، وذلك بعدما ظهرا سويًا في إحدى المناسبات والتقطا صورًا جعلت المتابعين يعتقدون بأنهما في علاقة معًا، كما قامت مايان السيد بالغناء لتيام في عيد ميلاده الذي صادف في هذه الليلة.

 

وقد كشف الفنان مصطفى قمر عن طبيعة علاقته ابنه تيام بالفنانة مايان السيد بعدما انتشرت شائعات عن ارتباطهما.

 

وقال مصطفى قمر خلال لقائه عبر برنامج et بالعربي إن ارتباط تيام بمايان السيد شائعات ليس لها أساس من الصحة وأضاف: كلام فارغ ومجرد إشاعات، وهو بيتعامل مع كل صديقاته في الوسط الفني على أنهم أخواته.

 

وتابع: تيام مركز جدًا في شغله ومركز أنه ينجح ويوصل للصفوف الأولى في عمله.

 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من الصور التى جمعت بين نجل مصطفى قمر والفنانة مايان السيد.

 

هل ارتبطت مايان السيد بـ تيام مصطفى قمر؟ (صور وفيديو)

 

هل ارتبطت مايان السيد بـ تيام مصطفى قمر؟ (صور وفيديو)

 

تيام ابن مصطفى قمر اتحرج اثناء احتفال مايان السيد بعيد ميلاده - YouTube

 

الفنان الشاب تيام قمر أخر ظهور ل مايان السيد ارتباط نجل مصطفى قمر مايان السيد

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