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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع السادات وتطهير مطابق الصرف الصحي

سحب مياه الأمطار
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية

شهدت مدينة السادات في محافظة المنوفية سقوط أمطار متوسطة علي أنحاء المركز والمدينة مما ادي الي تجمعات لمياه الأمطار في عدد من الشوارع.

قال المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أنه علي الفور تحرك فرع مركز السادات برئاسة المهندس طارق زغلول وتم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط لمواجهة موجة الطقس السيئ والقيام بشفط تجمعات مياه الأمطار من شوارع المدينة حفاظا علي انتظام الحركة المرورية للمواطنين .

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وشدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات للتعامل الفورى مع تجمعات مياه الامطار فور حدوثها، حفاظا على انتظام الحركة المرورية للمواطنين واستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى بكافة مناطق المحافظة .

سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية
محافظة المنوفية سقوط امطار المنوفية الطقس السيئ مدينة السادات

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