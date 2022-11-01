هنا جودة تواصل التألق وتتوج ببطولة إيطاليا لناشئات تنس الطاولة تحت 19 سنة

واصلت الفتاة المعجزة هنا جودة تألقها في البطولات الدولية الكبرى وتوجت ببطولة إيطاليا لتنس الطاولة للناشئات تحت 19 سنة، والمقامة حاليًا بمدينة ليجنالو سابيادورو وتختتم يوم 5 نوفمبر المقبل.

وفازت هنا جودة في المباراة النهائية لمنافسات الفردي للناشئات تحت 19 سنة على بطلة هونج كونج بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

وكانت الفتاة المعجزة قد فازت أمس بذهبية الناشئات تحت 17 سنة، بعد الفوز على الهندية سوهانا سايني بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

ويرافق هنا في إيطاليا هشام إسماعيل المشرف على تدريبها في النادي الأهلي ومنتخب مصر.

يذكر أن مصر قد حققت الدرع العام للبطولة الدولية التي أقيمت بالقاهرة في إنجاز رائع يضاف لسلسلة نجاحات الاتحاد المصري لتنس الطاولة.