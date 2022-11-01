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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتابع أعمال لجنة المنشآت لشهر نوفمبر

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

 

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية لجنة المنشآت الجامعية لشهر نوفمبر ٢٠٢٢ برئاسته وحضور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وجلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وأيمن عبد الحميد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

 

استعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات عن شهر أكتوبر ٢٠٢٢ والتى تضم استكمال تعلية مدخل كلية الطب والموقع العام، وإنشاء مدرجات مجمع كليات البر الشرقى، وتعلية دور بمبنى الصالات متعددة الأغراض وتطوير الموقع العام وتطوير المبنى الإدارى بالجامعة، واستكمال المكتبة المركزية بكلية الصيدلة، استكمال مبنى كلية طب الأسنان، مدرجات التربية النوعية، تطوير الموقع العام للمجمع النظرى. 

 

وتابع استكمال الإسكان الطلابى بمبنى مدينة الطالبات، استكمال تعلية مبنى العيادات الخارجية، وآخر مستجدات إنشاء المدينة الطبية، وباقي إنشاءات وتجهيزات جامعة المنوفية الأهلية، بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتطوير والصيانة بمختلف المنشآت والكليات.

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