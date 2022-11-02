نشأت الديهي: الاحتياطات المالية العربية الأكبر في العالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر مهتمة بالملف الليبي، لأن لديها حدود مشتركة مع طرابلس تقدر بـ1200 كيلو ، ومن الصعب ان يكون لدينا حدود بهذا الحجم مع دولة بلا حكومة حقيقية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية الفترة المقبلة، والبعد عن الطائفية والمحاصصة.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الدول العربية تمتلك احتياطات مالية ضخمة هي الأكثر في العالم، ولدينا سوق تجاري يقدر بنصف مليار مواطن، خلاف مساحات من الأراضي الخصبة الشاسعة، مضيفًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بإرسال رسالة للقمة العربية متحدثًا بضرورة التعاون في مواجهة التحديات، وعن استعداد موسكو لتوطيد العلاقات مع الجامعة العربية، لتوكيد الأمن على المستوى الإقليمي والدولي.



ولفت إلى أن الرئيس الجزائري استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفاوة بالغة، وهذا دليل على اهتمام الجزائر بحضور الرئيس السيسي للقمة العربية، كما يؤكد على حسن العلاقات، والفهم المشترك للتحديات التي تواجه المنطقة، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس في القمة العربية، زاد القمة أهمية على أهميتها وفقًا لتعبيره.

