الرئيس السنغالي يوجه نداء لكافة الشركاء العرب من أجل الاقتصاد.. فيديو

قال ماكي سال الرئيس السنغالي والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، إننا نتقاسم حوكمة عربية ويتم العمل على تعزيز التعاون العربي الأفريقي، مشيرا إلى أن فى ظل التعاون الأفريقي العربي يمكن أن تبذل جهودا كبيرة من كافة الدول.

وأضاف "ماكي سال" خلال كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الحادية والثلاثين، أن العبرة المستخلصة من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية هو إنشاء منطقة التبادل الحرة العابرة للمنطقة الأفريقية ويجب أن يكون هناك المزيد من التعاون بين الدول.

وتابع ماكي سال أن لا بد من العمل على البنية التحتية فى كافة الدول الأفريقية، ووجه نداء لكافة الشركاء العرب بما فيهم من القطاع الخاص من أجل مواصلة الجهود المشتركة فى إطار الاقتصاد والاستثمار للاستفادة من التكامل.