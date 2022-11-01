تخفيضات على تذاكر الطيران.. وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمصريين بالخارج|فيديو

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أنه نعمل على تقجيم تسهيلات عديدة للمصريين بالخارج، منها مبادرة تخفيض أسعار تذاكر الطيران لأسرهم.

وقالت سها جندي، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن هناك تخفيض على تذاكر الطيران 25% لأسر المصريين بالخارج، ومزايا أخرى عديدة يتم تقديمها لهم

وتابعت وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أن هناك تسهيلات جديدة للمصريين بالخارج بشأن شهادات الإستثمار والودائع بالإتفاق مع البنوك.

مدرسة مصرية في ايطاليا

وأشارت سها جندي إلى أن هناك مدرسة مصرية في ايطاليا، تعتبر أوائل المدارس للمصريين بالخارج.