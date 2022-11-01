عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخفيضات على تذاكر الطيران.. وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمصريين بالخارج|فيديو

السفيرة سها جندي،
السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج،

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أنه نعمل على تقجيم تسهيلات عديدة للمصريين بالخارج، منها مبادرة تخفيض أسعار تذاكر الطيران لأسرهم.

وقالت سها جندي، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن هناك تخفيض على تذاكر الطيران 25% لأسر المصريين بالخارج، ومزايا أخرى عديدة يتم تقديمها لهم

 

وتابعت  وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أن هناك تسهيلات جديدة للمصريين بالخارج بشأن شهادات الإستثمار والودائع بالإتفاق مع البنوك. 

 

 مدرسة مصرية في ايطاليا

وأشارت سها جندي إلى أن هناك مدرسة مصرية في ايطاليا، تعتبر أوائل المدارس للمصريين بالخارج.

 

وزيرة الهجرة محافظ البنك المركزى المصريين بالخارج البنك المركزي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشر الآن 0 - 0 فى دوري أبطال أوروبا

قصة وفاة تلميذة 4 ابتدائي|قالت: مش عارفة أحل يا مستر وماتت على الملزمة

هل يجوز للمرأة الجلوس مع زوج ابنتها متزينة وكاشفة شعرها.. الأزهر للفتوى يجيب

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

ضربوه وعذبوه.. الصور الأولى للعثور على جثة تاجر خمسيني ملفوفة في ملاية بالمعادي

سبب صادم ... جمال شعبان يكشف سر وفاة الطفلة يارا

الأهلي يتعاقد مع شركة إماراتية لإنشاء ستاد زايد .. خاص

ترشيحاتنا

وزيرة الهجرة: شبابنا من العلماء والباحثين لهم دور مهم بقمة المناخ.. فيديو

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائري بمناسبة انعقاد القمة العربية الـ 31

بعد فوز تحالفه اليميني.. نتنياهو يجري اتصالات عاجلة بقيادات الائتلاف

متحدث الرئاسة: مصر تطالب بتنفيذ القانون الدولي في ملف السد الإثيوبي

التصعيد يشتعل.. كوريا الشمالية تحذر أمريكا من أي محاولة للهجوم

تخفيضات على تذاكر الطيران.. وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمصريين بالخارج|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عندي مرض جلدي.. صور عمر كمال قبل وبعد عمليات التجميل

هيعمل عملية بعد بكرة .. تفاصيل مرض مفيد فوزي

توقف عنه فورا.. خبيرة تغذية تكشف الكوارث الصحية لـ تناول السكر الأبيض

متحدث الرئاسة ينشر صور وصول الرئيس السيسي للجزائر للمشاركة في القمة العربية

فيديو

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ