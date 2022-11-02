أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائري بمناسبة انعقاد القمة العربية.. وكيفية التعامل مع أعراض الإنفلونزا والوقاية منها

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

بسام راضي يكشف محاور كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية غدًا

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهل نشاطه اليوم في الجزائر باستقبال سكرتير عام الأمم المتحدة وتناول اللقاء قمة المناخ المتوقع عقدها في شرم الشيخ خلال أيام.



وزيرة الهجرة: تيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارات مقابل وديعة

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة قدمت تيسيرات عديدة للمصريين بالخارج لاستيراد سيارات بدون ضرائب أو رسوم مقابل وديعة.



سامح الصريطي: قررت مينفعش أتوقف عن التمثيل لما اكتشفت موهبتي

قال الفنان سامح الصريطي، إنه اكتشف اهتمامه وحبه لمهنة التمثيل خلال المرحلة الابتدائية، وكان يشترك في الكثير من المعسكرات ومنظمات الشباب ومعسكرات العمل الدولية حتى يظهر الموهبة التي بداخله، وكان أكثر ما يسعده هو وقت عرض المسرحيات التي يشارك فيها خلال فترة معينه من العام.



الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائري بمناسبة انعقاد القمة العربية الـ 31

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الجزائري بمناسبة انعقاد القمة العربية الـ 31، كما أعرب الرئيس عن تمنياته للشعب الجزائري النجاح والتقدم، مؤكدا تقديره واحترامه للشعب الجزائري.



أبو الغيط: الغذاء والطاقة والمناخ عنوان شامل للأزمات الاقتصادية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الثلاثية الخطيرة وهي الغذاء والطاقة والمناخ تُمثل حلقة متصلة، ومنظومة مترابطة، فإنتاج الغذاء يعتمد على أسعار الطاقة واستقرار المناخ، والتغير المناخي يتأثر في الأساس بالانبعاثات المتولدة عن إنتاج الطاقة، والعناصر الثلاثة صارت عنواناً للأزمة العالمية التي نشهدها حالياً بكل تبعاتها الاقتصادية والإنسانية التي تتحملها الشعوب، والتي قد تشتد وطأتها في هذا الشتاء.



رئيس الجزائر: مضاعفة الجهود الجماعية لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنه في ظل الأوضاع الدولية الراهنة تبقى قضيتنا المركزية الأولى القضية الجوهرية قضية فلسطين، وهي في صميم انشغالتنا وعلى سلم أولوياتنا، وسط تعرضها لمساعي للتصفية، وسط مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب الانتهاكات الجسيمة من أجل بناء وتوسيع المستوطنات غير الشرعية وقتل الأبراء والاجتياح المتكرر للمدن والقرى الفلسطينية ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم المنازل والمباني وتشريد السكان الأصليين، بما في ذلك في مدينة القدس الشريف، وما صاحبها من مخططات لتهويد وطمس الهوية الإسلامية والمسيحية للمدينة، وتغيير معالمها التاريخية واقتحامات استفزازية لباحات المسجد الأقصى أولى القبلتين، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات الاستيطان المتطرفة والحصار الجائر الذي تتعرض له مدينة نابلس، إلى جانب اضطهاد الشعب الفلسطيني في حي الشيخ جراح، واستهداف الأبرياء من الشباب في ظل الصمت الرهيب.



رئيس أذربيجان أمام القمة العربية: نسعى لتنظيم مؤتمر لحركة عدم الانحياز مارس المقبل

قال إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، إن المنظمة تأسست بعد الأمم المتحدة، وأنه تولى رئاستها منذ عام 2008، ويعمل على بذل الجهود من أجل الجميع، وجرى تمديد مدة الرئاسة تقديرا للجهود المبذولة، لافتا إلى أن أذربيجان قامت بالعديد من المبادرات من أجل مساعدة الدول وحشد الموارد من أجل تجاوز أزمة كورونا.



برد ولا كورونا.. كيفية التعامل مع أعراض الإنفلونزا والوقاية منها

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فصل الخريف هو موسم التقلبات الجوية وإنتشار الفيروسات التنفسية، سواء كان برد أو كورونا أو أنفلونزا، مشيرا إلى أن وضع كورونا هذا الموسم مختلف تماما.



قمة المناخ| وزير سابق: العالم يغني بوجود مصر في قلب العالم

أكد الدكتور مصطفى كامل وزير البيئة الأسبق، أن العالم يغني، بوجود مصر فى قلب العالم، واستضافة قمة المناخ.

