نشرة المرأة والصحة: جمال شعبان يكشف سبب وفاة الطفلة يارا .. وتغطية شاملة لأهم المعلومات عن الشيف وفاة أسامة السيد ومكان العزاء

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:



سبب صادم ... جمال شعبان يكشف سر وفاة الطفلة يارا



صدم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الطفلة يارا طارق الطالبة بالصف الرابع الابتدائي بشكل مفاجئ، وهذا ليس سبب الصدمة الوحيد فى الخبر .. لمعرفة المزيد عن قصة الطفلة يارا تابع قراءة الخبر

هيعمل عملية بعد بكرة .. تفاصيل مرض مفيد فوزي

كشف الإعلامى مفيد فوزي عن إجرائه عملية جراحية، بعد غدٍ الخميس، بسبب معاناته من مشكلة في القنوات المرارية وأنه مرض مؤلم خاصة على من هم فى سنه.



لماذا تأثر الجمهور بوفاة الشيف أسامة.. معلومات تكشف سر حب الناس وشهرته

صدم الجمهور بخبر وفاة الشيف أسامة السيد فهو من أشهر الطهاة ولكن بعض الأجيال الحديثة لا تعرف الشيف أسامة السيد جيدا وتتعجب من هذا الكم من منشورات التعازي عليه.

سر دفنه بأمريكا .. إليك موعد عزاء الشيف أسامة



حزن الجميع على خبر وفاة الشيف أسامة السيد، واعتقد الجمهور أنه سيدفن في بلده الأصلي مصر ولكن الحقيقة أن الشيف أسامة السيد سيدفن فى الولايات المتحدة الأمريكية حسب كلام أفراد عائلته.



بعد التعدي عليها بآلة حادة.. 5 صور للإعلامية إيمي شلباية

نقلت الإعلامية إيمي شلباية، مقدمة برنامج من كل بلد أكلة ومطبخ بالهنا، للمستشفى بعد الاعتداء عليها من قبل شخص وزوجته إليكم تفاصيل الأزمة.