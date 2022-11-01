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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تهدد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا بسبب النفط الروسي

قطر
قطر

هدد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، بتعليق إمدادات الغاز إلى أوروبا إذا تم فرض سقف على أسعار الطاقة الروسية.

وفي مقابلة مع قناة "بلومبرج”، قال الكعبي، إن “التدخل في الأسواق ينتهك قواعد المنافسة ويعرض الاستثمار في إنتاج الغاز للخطر، السوق الحرة هي الحل الأفضل دائما".

وأضاف أن قطر وعدت بتزويد أوروبا بالغاز خلال فترة معينة لكن لها الحق في فعل ما تشاء بأحجامها والابتعاد عن الصفقة عندما يكون ذلك مناسبا.

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وأشار إلى أن الدولة تتوقع إبرام عقود جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن الدول الغربية قد تفرض سقفا على أسعار النفط من روسيا، في نطاق يتراوح بين 63 و64 دولارا للبرميل.

روسيا النفط قطر اوروبا الغاز الطبيعي المسال

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