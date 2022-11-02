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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شعبة مواد البناء: "محدش لسه استورد بالأسعار الجديدة"| فيديو

الحديد المسلح
الحديد المسلح

قال الدكتور أحمد الزيني ، رئيس شعبة  مواد البناء بالغرفة التجارية  ، إن زيادة أسعار حديد التسليح كان خبر مفاجئ ، من خلال إرسال رسائل من الشركات المتكاملة ، مؤكدا :  "محدش لسه أستورد بالأسعار الجديدة " .

 

وتابع الدكتور أحمد الزيني ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن جميع المصانع لديها مخزون لا يقل عن شهرين أو 3 شهور ، فضلا عن أن سعر طن الحديد انخفض عالميا بعد حرب روسيا وأوكرانيا .

 

وأردف ، أن أسعار الحديد في روسيا دولة الحرب أقل من الأسعار في مصر ، مؤكدا: " الزيادة مش المفروض تحصل من الأساس، وهذه الزيادة غير مبررة والأسعار في روسيا دولة الحرب أقل من الأسعار في مصر، لا بد من وجود تحقيق في موضوع هذه الزيادة . 

 

ونوه  “ الزيني ” :"  رفع أسعار الحديد بـ2000 جنيه سيرفع أسعار العقارات بنسبة 10%.

 

 

مواد البناء بالغرفة التجارية توك شو الدكتور أحمد الزيني برنامج يحدث في مصر ع أسعار الحديد

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