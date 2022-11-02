تخفيضات على تذاكر الطيران.. واستثمارات المصريين بالخارج.. شاهد أبرز تصريحات ورسائل وزيرة الهجرة

كشفت السفيرة سها جندي، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، عن العديد من التفاصيل الخاصة، حول جهود الوزارة مع المصريين بالخارج، وكشفت تفاصيل عن وجود قاعدة بيانات شاملة للمصريين.

كما أكدت سها جندي، أن هناك تخفيضات على تذاكر الطيران لأسر المصريين بالخارج، ومزايا أخرى

وإليكم أبرز التصريحات.

إنشاء قاعدة بيانات لـ 12 مليون مصري في الخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أنه جار العمل عل تفعيل التواصل مع الجاليات المصرية بشتى الآليات، ومحاولة للتقارب مع مجموعات المصريين العظيمة بالخارج والذين يقدر عددهم من 10 إلى 12 مليون مصري.

وقالت نعمل على أن يكون هناك قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، مؤكدة أن هناك قاعدة بينات للمصنعين المصريين بالخارج، وأيضا الطلاب والعلماء وغيرهم.

وتابعت أنه طوال الوقت المصريين بالخارج يقومون بضمها في مجموعات على السوشيال ميديا، مما يعطي مزيد من المعلومات والتواصل بشكل مباشر معهم.

أولى المبادرات

وأشارت إلى أن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، وهي أولى المبادرات التي أطلقتها، وتتواصل من خلالها مع الجاليات المصرية، حول العالم.

تخفيضات على تذاكر الطيران

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أنه نعمل على تقجيم تسهيلات عديدة للمصريين بالخارج، منها مبادرة تخفيض أسعار تذاكر الطيران لأسرهم.

وقالت أن هناك تخفيض على تذاكر الطيران 25% لأسر المصريين بالخارج، ومزايا أخرى عديدة يتم تقديمها لهم

وتابعت أن هناك تسهيلات جديدة للمصريين بالخارج بشأن شهادات الإستثمار والودائع بالإتفاق مع البنوك.

مدرسة مصرية في ايطاليا

وأشارت إلى أن هناك مدرسة مصرية في ايطاليا، تعتبر أوائل المدارس للمصريين بالخارج.

نتواصل بشكل دائم مع الطلاب المصريين الدارسين بروسيا وأوكرانيا

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أننا قدمنا تيسيرات عديدة للطلاب من ابنائنا الدارسين بالخارج وأصبح لدينا مدارس مصرية.

وقالت أن كثير من المصريين بالخارج يرغبون في دخول الجامعات المصرية، مؤكدة أنه يتم التنسيق والتعاون مع وزيرة التعليم العالي.



وتابعت أنه نحن على تواصل مباشر بين ابنائنا الطلاب في روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن الولة المصرية كان لها السبق في نقل معظم الطلاب الموجودين في أماكن الحرب بروسيا وأوكرانيا إلى مصر.

تتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وأشارت إلى أن هناك أليات لهؤلاء الطلاب لدمجهم في الجامعات المصرية، سواء الجامعات الأهلية والخاصة، على الرغم من عدم وجود مستندات الخاصة بالجامعة.

شبابنا من العلماء والباحثين لهم دور مهم بقمة المناخ

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أنها تلقت مجموعة من المقترحات من المصريين بالخارج، حول قمة المناخ القادمة، مشيرة إلى أنها أرسلت تلك المقترحات، للقيادة السياسية.

وقالت سها جندي، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”: “شبابنا من العلماء والباحثين سيكون لهم دور مهم خلال المشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ”.



من خلال مؤتمر التغيرات المناخية.

وتابعت وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أن هناك 7 من الخبراء والباحثين في قضايا التغير المناخي سيطرحون قضايا هامة، من خلال مؤتمر التغيرات المناخية.على الرغم من ذلك هناك تتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

تيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارات مقابل وديعة

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة قدمت تيسيرات عديدة للمصريين بالخارج لاستيراد سيارات بدون ضرائب أو رسوم مقابل وديعة.

وقالت أن هناك اجتماعات لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بأستيردا السيارات للمصريين بالخارج.

وتابعت أن هناك منصة إلكترونية للمصريين بالخارج، سيتم التسجيل عليها لإستيراد السيارات من الخارج.

سيرضي المصريين

وأشارت إلى أن سوق السيارات ارتفع في مصر بشكل كبير، وقانون استيراد السيارات من الخارج سيرضي المصريين.

الاستثمار العقاري يتصدر قائمة اهتمامات المصريين بالخارج يليه الزراعي

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أنه تم عقد اجتماعات مع أكثر من جهة متخصصة ووزارات لبحث إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج.

وقالت أن الإستثمار في المجال العقاري يتصدر قائمة اهتمامات المصريين بالخارج ويليه الإستثمار الزراعي.

وتابعت أنه تم عقد اجتماعات مع كبار المستثمرين للنقاش حول إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج وصندوق استثماري.

الشركة سوف ترى النور قريبا.

وأشارت إلى أن هناك مجموعة عمل لوضع آليات لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، مؤكدة أن الشركة سوف ترى النور قريبا.

أستراليا ترغب في استقطاب العمالة المصرية لتميزها

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أنه قمت بعقد اجتماع مع وزير الإتصالات من أجل العمل على وجود تطبيق لكل المصريين بالخارج، وبه كافة المعلومات اللازمة، مشيرة إلى أنه سيكون موجود قريبا.

وقالت أن مبادرة “مراكب النجاه”، هي مبادرة هامة للحد من الهجرة الغير الشرعية، وكان لها دور هام.

وتابعت وزيرة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، أن هناك برنامج لتأهيل المصريين للعمل في الخارج، مؤكدة أنه سيتم إرسال عدد من العمالة المصرية لألمانيا، وأيضا الجانب الألماني سيعمل على تدريب العمال المصريين.

نظرا لتميزهم.

وأشارت إلى أن هناك مطالب من أستراليا والمملكة العربية السعودية، باستقطاب العمالة المصرية، نظرا لتميزهم.