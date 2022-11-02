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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«الولاء والانتماء وحب الوطن».. ندوة بآثار ولغات مطروح

جامعة مطروح تنظم
جامعة مطروح تنظم ندوات لطلابها

نظّمت كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح، أمس الثلاثاء  ندوة بعنوان "الولاء والانتماء وحب الوطن"، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور مصطفى النجار.

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حاضر  خلال الندوة  حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وكارم عفيفي أمين عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بمطروح.

ورحب الدكتور محمد جابر القائم بأعمال عميد كلية الآثار واللغات بالمحاضرين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، مضيفًا أن تلك الندوة تمثل أولى سلسلة الندوات التي تنظمها الكلية، والتي ستتناول شتى الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن، موضحًا أن موضوع الانتماء له مفهوم كبير يمكن التطرق إليه من زوايا متعددة.

وأشاد الدكتور محمد جابر، بدور وزارة الأوقاف والمنظمة العالمية لشباب خريجي الأزهر في توعية الطلاب، والمشاركة في مختلف الفعاليات التي تنظمها لإعداد جيل واعٍ بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

ومن جانبه توجه حسن عبد البصير مدير مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح، بخالص الشكر إلى الدكتور مصطفى النجار؛ لحرصه الدائم على توعية طلاب الجامعة، مضيفًا أن هناك حالة من التشابك بين مختلف المؤسسات الثقافية بمطروح من أجل النهوض بها، مشيرًا إلى دور أهل الإقليم وتعاونهم مع الجيش المصري العظيم في معركة "وادي ماجد" ضد الإنجليز.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أننا اليوم أمام قضية في غاية الخطورة، فمعركتنا معركة وعي؛ لذا ينبغي أن يكون الشباب حالمين ولديهم طموح وأمل في النهوض بهذا الوطن، موضحًا أن الانتماء يبدأ بالانتماء للأسرة، حيث ربط القرآن الكريم بين بر الوالدين وصلة الأرحام وما يترتب عليهما من عظيم الجزاء، مؤكدًا أن الانتماء للوطن انتماءً فطري يولد به الإنسان، فقد حارب الإسلام العصبية ونبذها.

وأكد عبد البصير على دور مصر المحوري في المنطقة العربية ككل، فهي عمود المنطقة، مضيفًا أن هناك مخططات عالمية لتقسيم هذا الوطن، وهناك من يتاجر بالأوطان من أجل مصلحة فريق معين، داعيًا الجميع أن يقفوا سدًا منيعًا تنكسر عليه كل موجات التآمر.

كما أكد كارم عفيفي، أن الله أنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصى ولا تعد، فكنا خير أمة أخرجت للناس، مضيفًا أن حب الوطن من أخلاق المسلمين، ونصت عليه جميع الأديان؛ لذا يمثل حب الوطن والدفاع عنه واجب شرعي علينا جميعًا، موضحًا أنه يحب علينا الدفاع عن وطننا، والانتماء إليه محبين له ومدافعين عنه، والتوعية بأهمية الحفاظ عليه، واحترام القوانين التي وضعها والتي تكفل حقوق المواطنين وتحافظ على ذلك الوطن العظيم.

ودعا عفيفي الجميع إلى الافتخار ببلدنا الحبيب مصر، والقيام بالواجبات والمسئوليات كل في موضعه، وكذلك الحفاظ على مكتسبات البلاد وعوامل البناء والرخاء والازدهار، والحذر من كل ما يؤدي إلى تدميره.

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