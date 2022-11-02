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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو شغلك على الكمبيوتر.. احم عينيك بهذه الأطعمة

أطعمة تحمى النظر
أطعمة تحمى النظر

نتعرض لأشعة الكمبيوتر والموبايل فى حياتنا اليومية مما يتطلب أن نفعل بعض الأشياء تحمى النظر من التلف، ولكن الأمر يكن أكثر سوءا لمن يتعاملون مع هذه الأجهزة بشكل متكرر بسبب طبيعة العمل أو إدمان السوشيال ميديا.

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نعرض لكم أهم الأطعمة التى تحمى النظر من أشعة الكمبيوتر والموبايل وفقا لما جاء فى موقع “ health new york ” .

أثبتت الدراسات العلمية أنه يجب على الإنسان تناول أطعمة غنية بفيتامينات ومعادن معينة تستطيع أن تحمى النظر من التلف وتحارب بعض أمراض العيون.

 لوتين وزياكسانثين
 لوتين وزياكسانثين يوجد فى البيض ، واللفت ، والسبانخ ، واللفت ، والكرنب الأخضر ،والخس الروماني ، والبروكلي ، والكوسة ، والذرة ،والبازلاء ، وبراعم بروكسل ، وكل هذه الأطعمة تحمى النظر من الضعف .

البسلة
البسلة

فيتامين سي (حمض الاسكوربيك)

الأطعمة المحتوية على فيتامين سي تستطيع أن تحمى النظر في توت أحمر ، وكيوي ، وفلفل أحمر وأخضر ، وطماطم ، وبروكلي ، وسبانخ ، وعصائر مصنوعة من الجوافة والجريب فروت والبرتقال ولكن تجنب تناولها بكميات كبيرة أو طازجة لما لها من أضرار على المعدة والأسنان. 

فيتامين هـ
زيوت نباتية ، ومكسرات ، وخضروات ذات أوراق خضراء ، وبطاطا حلوة ، وأفوكادو ، وجنين القمح ،وحبوب كاملة. 

البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة

فيتامين أ وبيتا كاروتين
يوجد فى بعض الخضر والفاكهة أبرزها: جزر ، وبطاطا حلوة ، وقرع ، بيض ،وخضروات ذات أوراق خضراء. 

 الأحماض الدهنية الأساسية
توجد  الأحماض الدهنية الأساسية فى سمك السلمون والسردين وبذور الكتان وفول الصويا والجوز.

الزنك 
يوجد الزنك فى اللحوم الحمراء والدواجن والمحار والمأكولات البحرية الأخرى والمكسرات والفاصوليا المجففة وأطعمة الصويا والحليب ومنتجات الألبان الأخرى والحبوب الكاملة وحبوب الإفطار المدعمة.

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