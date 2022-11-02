ميدو: أزمة الدراسة هددت مرموش.. وبعض المدربين يدمرون نفسية الناشئين

أكد أحمد حسام (ميدو) أن أزمة الدراسة هددت عمر مرموش نجم المنتخب الوطني أثناء فترة لعبه في وادي دجلة.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن هناك مشكلة واجهت مرموش بعد تصعيده بعدما رفض والده استكمال مشواره في كرة القدم رغم تصعيده مع الفريق الأول.

وأشار إلى أنه تدخل شخصياً لحل هذه المشكلة مع والد مرموش خاصة أن مواعيد تدريبات الأخير كانت متضاربة مع دراسته في أحد المدارس الدولية.

وأكد أن بعض المدربين يدمرون نفسية الناشئين الموهوبين بالتعامل بلهجة من التنمر رغم أن أغلبهم كانوا أصدقاء ملاعب أو مدربين في المجال منذ سنوات.