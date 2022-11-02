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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حسن غزالي: الملتقى الأفريقي للدبلوماسية حافز يعزز العلاقات بين الدول

صدى البلد

أعرب حسن غزالي، منسق مكتب الشباب الأفريقي، عن سعادته بمشاركته في الملتقى الأفريقي الأول للعلاقات للدبلوماسية، قائلًا:"الملتقى يساهم في توطيد العلاقات المصرية الأفريقية ".


وأضاف غزالي، خلال كلمته في الملتقى الأفريقي الأول للعلاقات الدبلوماسية، أن مشاركته في الجلسة الشبابية التي ضمت شباب من جنسيات مختلفة، يعطي حافز بتعزيز العلاقات بين الدول، مشيرًا إلى أن النماذج المتواجدة متنوعة في المجالات.


وقال منسق مكتب الشباب الأفريقي، أنه أنشىء مبادرات عديدة من بينهما منحة ناصر الدولية، قائلًا:"دايما كنت بكون حريص بتواجد الشباب من دولهم وليس الطلاب المتواجدين في مصر فقط، ويرجع ذلك للاتاحة الفرصة لهم للتعارف علي أم الدنيا".


وأوضح أنهم يسعون لتشابك المصريين مع الجنسيات الأخرى، بهدف تغيير الصورة الذهنية وتقارب الشعوب من اتجاه الشباب، موجها رسالة لكافة المواطنين الذين يسعون لإقامة مبادرات افريقية بتقديم دعم حقيقي لشعوب القارة السمراء والابتعاد عن ترند أفريقيا.


يذكر أن اختتم الملتقى الإفريقي الأول للعلاقات الدبلوماسية فعاليته ، والذي أُقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والجمعية الأفريقية "اللجنة القومية للاتحاد الأفريقي"، بالشراكة مع المجمع العربي للتدريب والاستشارات بمصر،  بقاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى التعليم المدني.


ويهدف الملتقى، إلى تدريب وتمكين الطلاب الأفارقة في المجال الدبلوماسية، بمشاركة لفيف من الدبلوماسيين و الدكاترة المختصين والمعنيين بالشأن الأفريقي.


فيما شارك في الملتقى جنسيات عديدة من طلاب وطالبات وجاليات افريقية أبرزهم:" مصر، السودان، جنوب السودان، تنزانيا، أثيوبيا، جيبوتي، موريتانيا، الصومال، تشاد، مالي، مالاوي، توغو، الجزائر، ليبيا".

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