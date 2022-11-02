ميدو: هناك تضارب واضح بين مواعيد تدريبات بعض الأندية ودراسة اللاعبين الناشئين

أكد أحمد حسام (ميدو) أن هناك ظاهرة تستحق الدراسة في الكرة المصرية على مستوى قطاع الناشئين تتعلق بالحقد الطبقي وعدم مراعاة كافة الطبقات من اللاعبين في المراحل السنية.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن هناك تضارب واضح بين مواعيد تدريبات بعض الأندية ومواعيد الدراسة خاصة في المدارس الدولية.

رأي ميدو في قطاع الناشئين

وأشار ميدو إلى أن هذا الأمر لا يحدث خارج مصر فعلى سبيل المثال أندية الدوري الإنجليزي حين تتعاقد مع لاعبين موهوبين في قطاع الناشئين يتم وضع نظام تعليمي خاص لهؤلاء الطلاب.

واختتم ميدو أن هذه النقطة تمثل أزمة وعقبة بالنسبة للعديد من الطلاب وقد تحرمهم من استكمال مشوارهم الرياضي.