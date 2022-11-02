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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بزيادة 2000 جنيه للطن.. ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأربعاء 2-11-2022

سعر الحديد اليوم
سعر الحديد اليوم الأربعاء

أسعار مواد البناء، ارتفعت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 2-11-2022 بشكل مفاجئ، إذ أعلنت عدد من مصانع حديد التسليح رفع سعر الحديد بمتوسط 2000 جنيه للطن الواحد.

وقالت عدد من المصانع، إن ارتفاع سعر الدولار والعملات الأخري السبب في ارتفاع أسعار الحديد، وسط توقعات بعودة الأسعار للتراجع مرة أخرى.

من جانبه قال أحمد الزيني، رئيس شعبة  مواد البناء بالغرفة التجارية ، إن زيادة أسعار حديد التسليح كان خبرًا مفاجئًا، مؤكدًا: "محدش لسه استورد بالأسعار الجديدة".

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سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 2-11-2022

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 2-11-2022

أسعار بيع الحديد اليوم الأربعاء

وعبر رسالة نصية لعملائها أعلنت مجموعة عز  رفع أسعار بيع الحديد مع بداية شهر نوفمبر مسجلة 19650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة وذلك بزيادة قدرها 2000 جنيه عن شهر.

سعر الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم 

وسجّلت أسعار منتجات السويس للصلب وفقًا لما أعلنته الشركة لعملائها 19550 جنيهًا بزيادة 2000 جنيه هي الأخرى.

 ووصل سعر طن حديد التسليح في بشاي للصلب إلى 19600 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء

أسعار الحديد  شهر نوفمبر 

ورفعت شركة الجيوشي للصلب سعر حديد التسليح في شهر نوفمبر إلى 19200 جنيه بزيادة قيمتها 1900 عن أسعار شهر أكتوبر .

 وسجّل حديد المصريين سعر 19550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

وأعلنت حديد الجارحى عن  سعر حديد التسليح تسليم أرض المصنع بسعر 19400 جنيه للطن،

سجّل سعر طن حديد المراكبي 19550 جنيهًا للطن شامل ضرائب القيمة المضافة للأطوال واللفائف. 

أسباب ارتفاع أسعار الحديد  

وقال المهندس إسلام الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار حديد التسليح يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عقب قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف وصعود أسعار الدولار في مقابل الجنيه.

وتابع عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: وما يتبع ذلك من ارتفاع التكلفة الإنتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات الطاقة والتشغيل.

وتوقع إسلام الجيوشي في الوقت ذاته اتجاه الأسعار للهبوط في غضون الأسبوعين المقبلين في ظل ثبات أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية على مدار الفترة الأخيرة وتحديدًا خام البيلت واتجاه مؤشر الأسعار نحو الهبوط. 

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