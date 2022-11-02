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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب مسقى زراعي.. عامل يُطلق النيران على شقيقين ويُصيبهما بسوهاج

صدى البلد

أصيب شقيقان في الثلاثينيات من العُمر، بطلقات خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم؛ إثر تعدي عامل عشريني عليهما وإطلاقه أعيرة خرطوش من سلاح ناري كان بحوزته؛ إثر خلافات قائمة بينهم على مسقى مائي بأرض زراعية، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام مفادها وصول كل من:" عصمت م ا م- 38 سنة- مدرس- مصاب برش خرطوش بالساقين، وشقيقه جابر م ا م- 31 سنة- عامل- مصاب برش خرطوش بالذراع الأيمن.

وتم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

وبسؤالهما أفادا باتهام المدعو "محمد ع ا م- 29 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته وإحداث إصابتهما؛ بسبب خلاف على مسقى مائي بأرضهم الزراعية.

تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتهم المصابين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته "جرح رضي بالقدم اليمنى"؛ لذات السبب المُشار إليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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