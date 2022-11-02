اللبن والكرفس أبرزها.. مشروبات للرجال تعزز القدرة الجنسية

يعاني بعض الأزواج ﻿مع التقدم في السن او اثر التغيرات الفيزيولوجية والنفسية التي قد يتعرضون لها من مشكلات في العلاقة الزوجية لذلك قد يلجأون الى الحلول على اختلافها.

وبحسب خبراء الصحة الجنسية هناك مشروبات تساهم في تحسين القدرة على ممارسة العلاقة الحميمة وزيادة الرغبة الجنسية وعلاج المشكلات المختلفة، وفقا لموقع "Thehealthsite".

مشروبات قبل الجماع تعزز القدرة الجنسية..

1- عصير الكرفس..

عصير الكرفس له العديد من الفوائد الصحية، ويساهم في تحسين القدرة على ممارسة العلاقة الحميمة، كما يعمل على تنشيط الدورة الدموية للجسم بالكامل.

ويقول الخبراء إن عصير الكرفس مثير للشهوة الجنسية، كما يساهم في زيادة الفيرمونات لدى الرجال وهو ما يشعرهم بانجذاب فوري ناحية زوجاتهم.

2-عصير الجزر..

عصير الجزر هو مشروب علاجي للمشكلات الجنسية، ويساهم في زيادة الرغبة الجنسية وعلاج المشكلات التي تظهر مع التقدم في العمر.

3- عصير الموز..

غني بإنزيم البروميلين الذي يساهم في تحسين الرغبة الجنسية، وزيادة القدرة على الأداء الجنسي، ويحتوي الموز على الفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة لإمداد الجسم بالطاقة خلال ممارسة العلاقة الحميمة، وينصح أخصائيو التغذية بتناوله يوميًا.

4- اللبن..

اللبن ملئ بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة الجنسية، وينصح الخبراء بتناول كوب منه قبل ممارسة العلاقة الحميمة، بشرط ألا تكون هناك حساسية للاكتوز -سكر اللبن- لدى من يتناوله.