فتاة تروي تفاصيل مشاركتها بقمة المناخ 2011.. وتؤكد أهمية COP27 بشرم الشيخ

كشفت عبير إبراهيم الفنانة التشكيلية، تفاصيل مشاركتها في قمة المناخ عام 2011، بجنوب إفريقيا، وحصدها الجائزة الأولى من الأمم المتحدة لاتفاقية المناخ UNFCCC بصورة لعمال بناء من "عرب أبو ساعد".



وقالت عبير إبراهيم في مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إنها التقت الصورة لعمال يمررون طوب الطين الخام ليتم رصه فى فرن لإطلاق النار، ويظهر الطوب الأحمر النهائى فى الخلفية، حيث يحول هذا المشروع 311 فرنًا مستقلًا للطوب من حرق الزيت الثقيل إلى الغاز الطبيعي، وتأتى النتائج النهائية لهذه الخطوة وهى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين الصحة ونوعية الحياة للمجتمعات المحلية والإقليمية.



وشددت على أن الفن له دور فعال في التوعية والدفاع عن قضايا المناخ، وتشجيع المواطنين للارتقاء بحياة المواطنين.



وأشارت إلى أنها ستشارك بالتزامن مع قمة المناخ، بلوحة عن أثر التغيرات المناخية على كوكب الأرض، مؤكدة أهمية استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ.



وواصلت:" هذه القمة حدث هام وكبير، وهو بمثابة حديث الساعة فى العالم، ولا بد من ضرورة تكاتف المصريين واستقبال الحدث بالشكل الذي يليق به".