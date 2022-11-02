حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته الـ12 |شاهد

احتفل حازم إمام، لاعب نادي الزمالك السابق، بعيد ميلاد ابنته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك صورًا تجمعهم ، وكتب: "عيد ميلاد سعيد يا لولي بحبك اوي يا أميرتي ".

من جانب آخر ، أكد حمادة صدقي مدرب منتخب مصر السابق، أن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كان ضد عودته مرة أخرى لتدريب المنتخبات.





وقال صدقي لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام: علمت أن اسمي تردد للعودة لتدريب المنتخبات ولكن رفض حازم إمام وجودي بسبب خسارتي أمام السنغال قبل ذلك مع منتخب الشباب.

وأكد صدقي أن حازم إمام قال إنني حصلت على فرصة قبل ذلك ولم أنجح بها.

وأردف: بعض المدربين يخسرون ويترشحون من جديد ، لا أعلم سبب ما حدث.

واتم صدقي كلماته باستنكاره لطريقة اختيار مدربين المنتخبات مؤخرا، مشيرا إلي أن الإدارات السابقة للكرة في مصركانت تجيد اختيار المدربين، وإنه كان هناك ألية ومقاييس للاختيار والتدرج معلومة وواضحة ومنطقية.



