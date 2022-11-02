حدث ليلاً|الجيش الكوري الجنوبي يرد على صواريخ بيونج يانج.. ونتنياهو يقترب من العودة لرئاسة إسرائيل.. وكواليس جديدة في أزمة غياب إمام عاشور عن الزمالك

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار.

الجيش الكوري الجنوبي يرد على صواريخ بيونج يانج

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إطلاق 3 صواريخ جو - أرض باتجاه الشمال، ردا على إطلاق كوريا الشمالية 10 صواريخ باليستية.

تطور مفاجئ.. موعد إصدار عقوبة سافيو من الاتحاد البوليفي

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، آخر تطورات موقف البرازيلي برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي، مع الاتحاد البوليفي.

نتنياهو عن نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي: نقترب من تحقيق انتصار كبير

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن تحالف أقصى اليمين على مشارف فوز كبير جدا في انتخابات الكنيست.

وأضاف نتنياهو في تصريحات لأنصاره نحن أقرب إلى "نصر كبير" لكننا سنتتظر النتائج، مؤكدا أنه قريب من استعادة السلطة وتشكيل حكومية يمينية.

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

فجَّر الإعلامي مهيب عبدالهادي، مفاجأة مدوية بشأن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع أسامة جلال، لاعب فريق بيراميدز، الموسم القادم بشكل مجاني.

وقال مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر برنامجه “اللعيب” عبر قناة إم بي سي مصر: “الأهلي عينه على التعاقد مع أسامة جلال بشكل مجاني في الصيف القادم”.

ميار الببلاوي في رسالة للجمهور: جالي اكتئاب وابني مضايق جدًا

وجهت الفنانة ميار الببلاوي، رسالة للجمهور بعد تصدّرها التريند حول تصريحاتها في لقاء عن مشاهدها الجريئة.

كواليس جديدة.. سر استبعاد إمام عاشور عن قائمة الزمالك أمام إنبي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن سبب غياب إمام عاشور، لاعب فريق الزمالك، عن قائمة فريقه لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز يرجع لوجهة نظر فنية من جانب البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض.