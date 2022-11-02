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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في حادث سير بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي في نطاق محافظة الغربية، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم ونزيف في المخ، وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا لإسعافهم.

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وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، بداخلها عدد من الأشخاص وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكى، وإصابة 3 من مستقليها.

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وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا لإسعافهم، وحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.

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