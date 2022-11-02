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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر .. تعرف على أسباب التغييرات

برج العقرب
برج العقرب

يتمتع  برج العقرب بإحساس عميق بالذات، العقرب قادر دائمًا على قول ما يدور فى أذهان الجميع؛ حتى لو لم ينطقوا به بالفعل، بالضبط،برج العقرب لديه الكثير من الصراحة، وهاتان الصفتان تستحوذان على الكثير من الاحترام، سواء فى المنزل أو فى العمل.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب: المطربة فيروز.

وفى إطار هذا السياق يقدم " صدى البلد " توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج العقرب فى حظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 

بدأت أموالك في الاستقرار، أنه بعد التقدم بطلب للحصول على عروض عمل مختلفة ، فقد وصلت أخيرًا إلى العرض الذي يدفع لك جيدًا ويوفر لك الاستقلال المالي. يمكنك أخيرًا سداد القروض التي حصلت عليها من أجل دراستك بمفردك ، دون الحاجة إلى البحث عن أحد الوالدين. هذا من شأنه أن يخفف قدرًا كبيرًا من الضغط على كتفك. على الرغم من أن الوظيفة قد لا تمنحك الرضا العقلي الذي تتوقعه.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

 يمكنك الصمود حتى تتمكن من ذلك ، دون الضغط على سلامك العقلي، إذا استمر القيد ، خذ قسطًا من الراحة وابحث عن التغيير!

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العائلي

من شأن الأنشطة الخارجية أن تساعدك كثيرًا اليوم. جسمك يتماشى مع عقلك وروحك. يمكن أن يساعدك تسلق الجبل على تجربة الحياة بشكل مختلف!

ليس هناك أي مشكلة في شؤون عائلتك، لقد اكتسبت قدرًا كبيرًا من التفاهم معهم وكذلك فعلوا يمكن أن تكون نزهة عفوية مليئة بالأحداث اليوم.

برج العقرب  وحظك اليوم على الصعيد المالى 

لديك ما يكفي من المال لتلبية احتياجاتك. يمكنك استثمار بضعة دولارات في منتجع صحي أو أي شيء يمنحك الاسترخاء. كسب قدر كبير من المال يأتي جنبًا إلى جنب مع جدول عمل ممل. تحتاج إلى منح جسمك وعقلك الراحة التي تشتد الحاجة إليها.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

هل أنت منهك في عملك؟ هل تتطلب ليالي طويلة ومهام إضافية؟ تذكر دائمًا ، مع ذهنك المضطرب ، سوف تضيع. يمكن استرداد الأموال ولكن من الصعب تحقيق السلام الضائع بطريقة سريعة.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تجري أنت وشريكك محادثات قليلة جدًا بسبب جدول العمل المزدحم لبعضكما البعض. ذكّر نفسك وذكّرهم بالأوقات الخوالي وعيش لحظة سعيدة. هذا يمكن أن يساعد الكدمات على طول الطريق!

رقم الحظ: 22

لون الحظ: أزرق داكن

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