لم يحدث منذ 70 عامًا.. الكوريتان الشمالية والجنوبية تتحاوران بالصواريخ |فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، الكوريتان الشمالية والجنوبية تتحاوران بالصواريخ في مشهد لم تعرفه شبه الجزيرة الكورية منذ 70 عاما.

ووفقًا للتقرير، قال جيش كوريا الجنوبية إنه أطلق ثلاثة صواريخ جو أرض باتجاه شمال حدوده البحرية مع كوريا الشمالية الأربعاء ردًا على إطلاق كوريا الشمالية ما لا يقل عن عشرة صواريخ في وقت سابق اليوم، بما في ذلك صاروخ سقط على بُعد أقل من 60 كيلومترًا من ساحل كوريا الجنوبية.

وتأتي عمليات الإطلاق بعد أن طالبت بيونغيانغ أمس الثلاثاء ، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بوقف تدريباتهما العسكرية واسعة النطاق، قائلة إنه لم يعد من الممكن التسامح مع مثل هذا "التهور والاستفزاز".