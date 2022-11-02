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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لوضع حلول لأزمة التوريد.. محافظ الغربية يلتقي أصحاب مضارب الأرز

محافظ الغربية
محافظ الغربية

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،اليوم بعدد من أصحاب مضارب الأرز بمختلف مراكز المحافظة ، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير  المساعد والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية الهامة بأسعار مخفضة في الأسواق.

محافظ الغربية يتفقد شوارع السنطة وزفتى أثناء رفع مياه الأمطار

واستمع محافظ الغربية لشكاوى أصحاب المضارب والتحديات التي تواجه عملية توريد الأرز والتي تم رصدها للعمل على حلها وتذليلها في أسرع وقت، مؤكدا لهم استعدادا المحافظة التام لتوفير منافذ لبيع الأرز بالسعر الرسمي من خلال منافذها وكذلك السماح بإقامة شوادر لبيع الأرز بأسعار مخفضة كأحد استراتيجيات المحافظة لضبط ارتفاع الأسعار بالسوق.

وأضاف رحمي أن المحافظة قد اتخذت حزمة من الإجراءات من شأنها تشجيع عملية توريد محصول الأرز لموسم 2022 وعلى رأسها توفير عربات لنقل الأرز المورد من المزارعين للمضارب إلى جانب الدور التوعوي الذي تقوم به الوحدات المحلية والقروية في التوعية بأهمية توريد محصول الأرز  لتحقيق المصلحة العامة وتجنب الآثار السلبية للامتناع عن التوريد والمختص بتنفيذها الجهات الرقابية المختلفة.

محافظ الغربية يجتمع بكبار تجار المواد الغذائية ويوجه بتشديد الرقابة على الأسواق

ومن جانبهم رحب أصحاب المضارب بدعوة محافظ الغربية ورغبته في الاستماع لمشاكلهم وحرصه على إيجاد حلول فورية لها ، مؤكدين على استعدادهم التام لبيع الأرز في المنافذ التي ستخصصها المحافظة بسعر مدعم ومنخفض عن سعر السوق وذلك من منطلق شعورهم بالمسئولية الوطنية وتخفيفا عن كاهل المواطنين ومواجهة محتكري السلع .

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محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي التجارة الداخلية مراكز المحافظة الرقابة التموين المواطنين ضبط الغربية

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