لوضع حلول لأزمة التوريد.. محافظ الغربية يلتقي أصحاب مضارب الأرز

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،اليوم بعدد من أصحاب مضارب الأرز بمختلف مراكز المحافظة ، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير المساعد والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية الهامة بأسعار مخفضة في الأسواق.

واستمع محافظ الغربية لشكاوى أصحاب المضارب والتحديات التي تواجه عملية توريد الأرز والتي تم رصدها للعمل على حلها وتذليلها في أسرع وقت، مؤكدا لهم استعدادا المحافظة التام لتوفير منافذ لبيع الأرز بالسعر الرسمي من خلال منافذها وكذلك السماح بإقامة شوادر لبيع الأرز بأسعار مخفضة كأحد استراتيجيات المحافظة لضبط ارتفاع الأسعار بالسوق.

وأضاف رحمي أن المحافظة قد اتخذت حزمة من الإجراءات من شأنها تشجيع عملية توريد محصول الأرز لموسم 2022 وعلى رأسها توفير عربات لنقل الأرز المورد من المزارعين للمضارب إلى جانب الدور التوعوي الذي تقوم به الوحدات المحلية والقروية في التوعية بأهمية توريد محصول الأرز لتحقيق المصلحة العامة وتجنب الآثار السلبية للامتناع عن التوريد والمختص بتنفيذها الجهات الرقابية المختلفة.

ومن جانبهم رحب أصحاب المضارب بدعوة محافظ الغربية ورغبته في الاستماع لمشاكلهم وحرصه على إيجاد حلول فورية لها ، مؤكدين على استعدادهم التام لبيع الأرز في المنافذ التي ستخصصها المحافظة بسعر مدعم ومنخفض عن سعر السوق وذلك من منطلق شعورهم بالمسئولية الوطنية وتخفيفا عن كاهل المواطنين ومواجهة محتكري السلع .

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