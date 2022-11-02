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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف من أعلى مسئول عسكري بريطاني.. مشكلة صادمة تواجه الجيش

مقاتلات إف-35
مقاتلات إف-35

كشف وزير الدفاع البريطاني عن مشكلة كبيرة تواجه الجيش البريطاني، وهو  أن لدى المملكة المتحدة طائرات مقاتلة من طراز F-35 أكثر من الطيارين المدربين الذين يمكنهم قيادتها، وذلك بسبب وجود مشاكل في التدريب على الطيران، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

أكد بن والاس أن وزارة الدفاع لديها فقط ما يزيد قليلاً عن 20 طائرة من الجيل القادم من الطائرات الحربية إف - 35، والتي تبلغ تكلفتها 100 مليون جنيه إسترليني، لكن لا يمكن  حتى الآن التعامل معها جميعًا.

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واعتبر  ضابط سابق في سلاح الجو الملكي "إن الامر فوضى".

وصف وزير الدفاع الوضع بأنه "تحدٍ كبير" ، مدعياً ​أن العجز في الطيارين كان أيضًا لأن طائرة F-35 Lightning جديدة.

ومع ذلك ، أعلنت وزارة الدفاع رسميًا عزمها على شراء الطائرات - وهو برنامج تقوده الولايات المتحدة وعملاق الدفاع الأمريكي لوكهيد مارتن - في عام 2006 ، وطار أول طيار بريطاني بطائرة من هذا الطراز  في عام 2010.

أقر وزير الدفاع بأن تدريب الجيش على الطيران، تكتنفه التأخيرات، حيث ينتظر الطيارون ما يصل إلى ثماني سنوات للتأهل على هذه الطائرات بدلاً من الوقت المستهدف الذي يتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، وإن هذا  كان عاملاً رئيسياً في التأخر.

وزير الدفاع بن والاس

وقال بن والاس: "إن عمليات التدريب ليست في المكان الذي أريده، لقد صدرت تعليمات إلى قائد القوات الجوية المارشال السير مايك ويجستون، قائد سلاح الجو الملكي، لجعل تدريب الطيران أولويته الوحيدة منذ أكثر من ثلاث سنوات".
ومع ذلك - كما كشفت قناة  سكاي نيوز  فلا تزال هناك  أزمة.

طائرة مقاتلة تقلع من على متن حاملة طائرات

وتعد  مقاتلات F-35 الأميركية واحدة من أهم الطائرات في العالم وأكثرها طلبًا في المملكة المتحدة، حيث يُنظر إلى الطائرات على أنها تقدم مستوى جديدًا من القدرة للقوات المسلحة بسبب الرادارات المتطورة وأجهزة الاستشعار وغيرها من المعدات السرية.

كانت بريطانيا تعتزم في الأصل شراء 138 طائرة من طراز F-35 ، لكنها  اشترت في الوقت الحالي 27 طائرة فقط، وواحدة منها غير صالحة للاستخدام بعد اصطدامها بالبحر عند إحدى حاملات الطائرات التابعة للبحرية الملكية العام الماضي، وثلاث أخرى في الولايات المتحدة، وهو ما يجعل المتبقي  23 طائرة فقط في المملكة المتحدة ليستخدمها طيارو سلاح الجو، لكن حتى ذلك أمامه عجز في عدد الطيارين المدربين.

وزير الدفاع البريطاني مشكلة كبيرة تواجه الجيش البريطاني F-35 طائرات أكثر من الطيارين المدربين بن والاس الامر فوضى تحد كبير ازمة

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