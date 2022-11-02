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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات فيلم بنات عبدالرحمن بعد أسبوع من عرضه في مصر.. تعرف عليها

بنات عبد الرحمن
بنات عبد الرحمن

حقق الفيلم الأردني “بنات عبد الرحمن” في أول تجربة عرض بمصر للإنتاج السينمائي الأردني، في أسبوعه الأول مبلغ ‏20,389 جنيها فقط، فى شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي

ومن المقرر أن يعرض بنات عبد الرحمن في مهرجان الفيلم اللبناني في كندا يوم 30 أكتوبر، وسيحصل على عرضين في مهرجان زيورخ للفيلم العربي الأول يوم 17 نوفمبر الساعة 6 مساءً (غرينتش +2)، والثاني يوم 20 نوفمبر الساعة 3 مساءً.

كان الفيلم قد حصل على جولة من العروض التجارية في باقي الدول العربية، إذ انطلق في تونس كما حصل على عروض في الإمارات العربية المتحدة، وكانت العروض قد انطلقت مع بداية شهر سبتمبر، وأيضاً استمر عرض الفيلم في السينمات الأردنية 10 أسابيع على التوالي إلى جانب أسبوعين من العروض الخاصة، ليصبح بذلك أول فيلم أردني يحقق هذا الإنجاز.

وشارك فيلم بنات عبد الرحمن في مهرجان عمّان السينمائي الدولي حيث لاقى إقبالاً جماهيرياً كبيراً ونفذت التذاكر بمجرد الإعلان عنها، وانطلق بعدها في دور العرض السعودية والكويتية تجارياً.

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