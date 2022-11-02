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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لبحث عدد من الملفات .. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة

مدبولي
مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الوزراء، منذ قليل من مقر المجلس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة .

ويناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره.

ويبحث المجلس استعدادات مؤتمر تغير المناخ الذي سينعقد في مدينة شرم الشيخ .

ويبحث المجلس استعدادات توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات واستمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار .

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات . 

ويبحث أيضًا موقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري في جميع محافظات مصر.

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