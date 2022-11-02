قبل ارتداء الملابس الشتوية المُخزنة.. هاني الناظر يوجه نصائح مهمة للأمهات

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية؛ إن فصل الشتاء يسبب لبعض الناس مشاكل في الجلد وذلك يرجع لعدم تهوية الملابس بشكل جيد مع ارتفاع نسبة الرطوبة وزيادة فترة التخزين يؤدي إلى نمو بعض الحشرات أو الفطريات غير المرئية والتي تؤدي لحكة وأحياناً ظهور بقع بالجلد ولتجنب ذلك يجب تهوية الملابس وتعرضها للشمس لمدة يوم.

أضاف هاني الناظر خلال لقائه في برنامج الثامنة صباحا المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ أن عند تعرض الأشخاص للحساسية بسبب الملابس يجب عليهم تناول مضاد للحساسية والهيستامين لمدة ثلاثة أيام بعد العشاء؛ موضحًا أنه عند حدوث بقع حمراء بالجلد يجب زيارة الطبيب وعدم استشارة الآخرين غير المتخصصين مع التنويه على الذهاب للصيدلية وطلب علاج وذلك تجنبًا لعدم حدوث المضاعفات .

أوضح استشاري الأمراض الجلدية؛ أن حشرة الفراش أو الجرب يتعرض لها الإنسان عن طريق التلامس المباشر او استخدام الأدوات الخاصة لشخص آخر أو استخدام أغطية تتواجد فيها هذه الحشرة وننصح الأمهات وربات البيوت بتهوية المفروشات مرة على الأقل كل أسبوع لتعقيم المفروشات.