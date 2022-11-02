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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة طلبات إحاطة موجهة لوزير التنمية المحلية

مجلس النواب
مجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، فعاليات وأعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم ومن المقرر ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم أن يناقش المجلس طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية اللواء  هشام آمنة.

وجاءت طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى وزير التنمية المحلية كالتالى:.

1 - طلبات إحاطة وأسئلة عن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وطلبات الإحاطة مقدمة من 93 عضو، وأسئلة مقدمة من 13 عضو، طلبات إحاطة وسؤالان عن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات ومشروعات وخطوط النقل الجماعي مقدمة من 18 عضو.

كما يواجه الوزير  طلبات إحاطة وأسئلة عن قرار غلق المقاهي والمحلات مقدمة من 13 عضو.

النواب مجلس النواب وزير التنمية المحلية التصالح في مخالفات البناء تراخيص البناء

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