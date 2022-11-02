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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب رئيس حزب العدل: القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لإنجاح قمة المناخ

حزب العدل
حزب العدل

قال الدكتور عادل تادرس نائب رئيس حزب العدل و رئيس اتحاد الجمهورية الجديدة للجاليات المصرية إن العالم ينتظر حدثا عالميا على الأراضي المصرية حينما تستضيف مدينة شرم الشيخ مؤتمر المناخ فى الفترة من ٦ وحتى ١٨ نوفمبر القادم مؤكدا أنه زار مدينة شرم الشيخ وشهد استعدادات كبيرة تقوم بها الدولة المصرية استعدادا مؤتمر COP 27 لتؤكد للعالم ماذا وصلت إليه مصر من تقدم مشرف.

ولفت الدكتور عادل تادرس نائب رئيس حزب العدل ان ما يحدث الآن في مدينة السلام هو تأكيد لسمعة مصر و نجاحها في استضافة الفعاليات العالم مؤكدا أنه متفائل جدا بما يراه داخل شرم الشيخ الآن والمشروعات التنموية التي أعددت الدولة مثل عشرات المحطات شحن كهرباء السيارات وعمل وسائل المواصلات الناقلة بالكهرباء وتحول شرم الشيخ الي مدينة خضراء.

وأكد الدكتور عادل تادرس نائب رئيس حزب العدل ان الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها ليكون مؤتمر المناخ كوب 27 علامة بارزة لمصر وأفريقيا في تاريخ الأمم المتحدة.

وأوضح تادرس أنه عقب عودته إلى بلده الثانية كندا سيطرح على كثير من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب الكندي ما وصلت اليه مصر من تقدم و ماذا فعلت الدولة المصرية استعدادا لمؤتمر المناخ.

الجمهورية الجديدة مؤتمر COP 27 cop 27 حزب العدل عادل تادرس

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