الزهور يقرر تمديد سداد الاشتراكات حتى نهاية نوفمبر بدون غرامات

قرر مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش، منح أعضاء الجمعية العمومية للنادى مهلة تمديد سداد الاشتراكات السنوية التي انتهت 31 أكتوبر الماضى حتى 30 نوفمبر بدون غرامات.

قال الدمرداش إن قرار مجلس الإدارة جاء من منطلق حرص المجلس على التيسير وتقدير الظروف الاقتصادية المريرة التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، مؤكدا على أن نادى الزهور أحد أركان الدولة المصرية التي اتخذت قرارات صائبة من أجل المحافظة على الحماية الاجتماعية للمواطنين.

أضاف رئيس نادى الزهور أنه سوف يتم تطبيق الغرامة على عدم السداد بدءا من 1 ديسمبر 2022 بنسبة 50 % من قيمة الاشتراك السنوي طبقا للائحة النظام الأساسي للنادي واللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية.