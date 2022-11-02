هيئة الكتاب تصدر 53 عنوانا متنوعا في أكتوبر 2022

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، خلال شهر أكتوبر المنقضي 2022، 53 عنوانًا متنوعًا بسلاسلها المختلفة.

وبلغ عدد الإصدارات في سلسلة النشر العام 17 عنوانًا من أبرزها: كتاب «مشروع أبو العلا السلاموني» للكاتب أحمد عبد الرازق، وكتاب «نحو تفسير علمي للأحلام»، لـ محمود القليني، و«الأعمال الروائية الكاملة الجزء الثاني» لـ يوسف أبو رية، وكتاب «اللوبي الصناعي المصري» لـ هدى الميرغني، و«مصر الريفية في اواسط القرن العشرين» لـ أحمد جمال الدين موسى، و«التفسير الرمزي للشعر القديم» لـ أبو القاسم أحمد رشوان.

وفي سلسلة الإبداع المسرحي، صدر «تحيا مصر» لـمنصور شاهين، و«صبوحة ومسرحيات أخرى» للدكتور سامح مهران، و«الغرباء لا يتعلقون بالحبال وبيوت الزجاج» لـ صفاء البيلي، و«عاشقة ولا أنظر في النهر» لـ آمال موسى.



أما في سلسلة الإبداع العربي، صدر «كورال العابرين» لـ صالح لبريني، و«هم احتطبوا دمي» لـ محي الدين جرمة، و«وشاة يقرؤون كتب الحكمة» لـ مفيد عيسى أحمد، وفي سلسلة الإبداعات القصصية صدر «ألوان الوجع» لـ فرج مجاهد عبد الوهاب، و«السقوط لأعلى» لـ حسن زين العابدين.

وفي كتابات جديدة، صدر «جريمة في بعد آخر» لـ فاطمة وصفي، و«رسل الأقدار» لـ عمر سليمان القشوطي.

وفي سلسلة الجوائز، صدرت رواية «معلم يوم القيامة» لـ ليو بيروتس، وصدرت مجلة علم النفس العدد 134، ومجلة فنون العدد 52-53، ومجلة الفكر المعاصر العدد 28، ومجلة العلم والحياة العدد 23، ومجلة إبداع العدد 38، ومجلة فنون العدد 54، ومجلة أدب ونقد العدد 414.

وفي سلسلة مصريات صدر «صورة الإله» لـ أسماء معروف، و«مقبرة الكاهن» لـ علي عبد الحليم علي، وفي الموسوعات صدرت «موسوعة عالم الحشرات» لـ نادية أبو جبل، و«موسوعة أعلام في فجر وضحى الإسلام» لـ فؤاد حمدة الدقس.