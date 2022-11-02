سلوى خطاب بالشيشة في كواليس رمضان كريم 2

تداول عدد رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنانه سلوي خطاب من مسلسل رمضان كريم 2 ، والذي يتم تصويره حاليا .

وظهرت الفنانة سلوي خطاب في الصورة وهي تقوم “ بشرب الشيشة ” من خلال الشخصية الدرامية التي تلعبها في أحداث الجزء الثاني .

سلوي خطاب

حلت الفنانة سلوى خطاب، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" للحديث عن أسرار من حياتها الشخصية والفنية.

وكشفت الفنانة سلوى خطاب، سر حفاظها على رشاقتها، موضحة :"كنت مع الفنانة العظيمة هند رستم، كنا في مهرجان، سألتها عن سر رشاقتها هي وجيلها، ردت عليا قائلة: كنا بنلعب رياضة وبناخد تدريبات رقص، وكنا بنحرم نفسنا من الأكل، أنا مكلتش رز إلا بعد ما اعتزلت".

وأوضحت: "ساعات بسيب نفسي للأكل، لكن هما 3 أو 4 كيلو، مش بسيب نفسي أكتر من كده، لأن لو الوزن زاد عن كده هيكون في صعوبة إن أحاول أرجع تاني.

رمضان كريم 2:

ومن ناحية اخري يواصل حاليًا فريق عمل مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني فى تصوير مشاهد المسلسل داخل حارة السبكي بمنطقة الحزام الأخضر حيث بناء الديكور الخاص بالحارة الشعبية التى يدور حولها قصة المسلسل.

ويتواجد الفنان سيد رجب بشكل شبه يومي داخل لوكيشن التصوير للانتهاء من مشاهده قبل بداية الشهر الكريم، حيث أن المسلسل يشهد العديد من التغيرات ومن أبرزها جملة سيد رجب الشهير بها فى المسلسل وهي “رمضان كريم” حيث تم تغيرها فى الجزء الثاني بجملة رمضان سعيد بنفس الطريقة المعروفة عنه فى نطقها.

كما يشهد الجزء الثاني انضمام مجموعة من الفنانين الجدد وخلق لهم خطا دراميا جديدا بعيدا تماما عن الجزء الأول، وعلى رأس هؤلاء الفنانين الممثلة ويزو والتى تظهر فى الجزء الثاني بصحبة زوجها شريف ويكونان أسرة جديدة فى الحارة التى يعيش فيها سيد رجب.

كما يظهر أيضا الفنان بيومي فؤاد فى الجزء الثاني من المسلسل ليكون واحدا من مفاجئات الموسم الثاني للمسلسل.