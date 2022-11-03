معجزة إلهية.. صينية تنجب في سن الـ 70..تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

صينية تنجب في سن الـ 70 .. عندما تنظر للوهلة الأولى في صورة الأم مع الطفلة المعجزة تعتقد بأن الأم الصينية جدتها والأب الصيني جدها نظرا لأن أعمارها تجاوزت الـ 70 عاما ،.

أنجبت أم صينية تدعى تيان، 70 عاما، وزوجها هوانج، 71 عاما من مقاطعة شاندونج الصينية طفلتهما المعجزة وتدعي تيانسي هوانج بشكل طبيعي معتبرين أنها كانت هدية من السماء لهما ولزوجها بعد انقطاع عن الحمل دام لمدة 40 عاماً.



معجزة صينية

تسبب إنجاب الصينية تيان لطفلتها تيانسي في 25 أكتوبر عام 2019م واحتفالها هذه الأيام بعيد ميلادها الثالث وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، خلال الساعات القليلة الماضية في حدوث شقاق بين أفرد الأسرة.

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