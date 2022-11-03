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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

معجزة إلهية.. صينية تنجب في سن الـ 70..تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

صينية تنجب في سن
صينية تنجب في سن الـ 70

صينية تنجب في سن الـ 70 .. عندما تنظر للوهلة الأولى في صورة الأم مع الطفلة المعجزة تعتقد بأن الأم الصينية جدتها والأب الصيني جدها نظرا لأن أعمارها تجاوزت الـ 70 عاما ،.

 

كأنها جدتها.. صينية تنجب ابنتها وهي في عمر الـ 67 عامًا|تفاصيل مبهرة

 

أنجبت أم  صينية تدعى تيان، 70 عاما، وزوجها هوانج، 71 عاما من مقاطعة شاندونج الصينية طفلتهما المعجزة وتدعي تيانسي هوانج  بشكل طبيعي معتبرين أنها كانت هدية من السماء لهما ولزوجها بعد انقطاع عن الحمل دام لمدة 40 عاماً. 


 معجزة صينية

تسبب إنجاب الصينية تيان لطفلتها تيانسي في 25 أكتوبر عام 2019م واحتفالها هذه الأيام بعيد ميلادها الثالث وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، خلال الساعات القليلة الماضية في حدوث شقاق بين أفرد الأسرة.

ولمتابعة المزيد حول انجاب صينية في سن الـ 70 .. تابع الفيديو جراف التالي:

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