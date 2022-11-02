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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقابة الموسيقيين توقف اللبنانية كارولينا كرم عن الغناء في مصر

كارولينا كرم
كارولينا كرم

قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف اللبنانية كارولينا كرم عن الغناء في مصر، أثناء تواجدها خلال الفترة الحالية لإحياء عدد من الحفلات. 

وقال منصور الهندي، رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن كارولينا كرم غنت بفرقتها في حفل يوم 6 أكتوبر دون تسديد الرسوم للنقابة.

وأكد على أن الإيقاف مؤقت لحين حضورها التحقيق في نقابة المهن الموسيقية، وسداد الرسوم ودفع الغرامة الموقعة عليها لمخالفة شروط العمل.  

كارولينا كرم هي مغنية وراقصة لبنانية وتحمل الجنسية الفرنسية، بدأت مسيرتها الفنية عام 2011 بالحصول على كأس بطولة الرقص اللاتيني، وعرفت بتقديم العروض الاستعراضية في لبنان. 

شاركت كارولينا كرم في النسخة العربية من البرنامج العالمي رقص النجوم ضمن فريق الراقصين المحترفين لسنتين متتاليتين.

أطلقت المطربة اللبنانية كارولينا أغنيتها الجديدة "شوف" عبر تطبيق يوتيوب والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب في مايو الماضي، من كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع إيلي عقل، إخراج ذبيان سعد.

كارولينا كرم نقابة المهن الموسيقية نقابة الموسيقيين الموسيقيين الجنسية الفرنسية

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