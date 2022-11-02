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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شركة التمساح لبناء السفن تدشن ثلاثة قاطرات جديدة

خلال التدشين
خلال التدشين

 دشنت شركة التمساح لبناء السفن إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، ثلاثة قاطرات بحرية جديدة، من طراز مماثل في التصميم والمواصفات لأحدث قاطرتين تم بنائهم بالشركة  عزيمة ١ وعزيمة ٢،وذلك تحت إشراف هيئة التصنيف الإنجليزية LR.

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جاء ذلك تنفيذًا لتوجيه هيئة قناة السويس بتدعيم أسطولها البحري بوحدات جديدة متطورة لخدمة السفن العابرة ضمن أهداف استراتيجية التطوير 2023.


وتلبي مواصفات القاطرات الثلاثة الجديدة احتياجات وطبيعة العمل بقناة السويس، حيث يبلغ طولها 18.6 متر وعرضها 6.8 متر، بعمق 2.6 متر وغاطس 2.20 متر، وتصل سرعة القاطرات إلى 10 عقدة، بقوة شد تتراوح من 12_ 18 طن، مدعومة بماكينات من طراز SCANIA DI13070M  والتي يبلغ قدرتها 2 * 500  حصان  فضلاً عن تزويد القاطرات بعدد تنكان للوقود بسعة تتراوح من  6 إلى 10 م3 ، وتنكان آخران للمياه العذبة بسعة 1م3 ، وتتسع كل قاطرة لطاقم عمل مكون من 4 أفراد.

جدير بالإشارة، أن شركة التمساح لبناء السفن تعكف على بناء قاطرتين جديدتين بنفس الطراز ضمن تعاقد هيئة قناة السويس مع شركة التمساح على بناء ٥ قاطرات بحرية جديدة ذات مواصفات متميزة.

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السفن الاسماعيلية السويس قناة السويس قاطرات هيئة قناة السويس

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