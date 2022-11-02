إعلان الجزائر يؤكد رفضه للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية

أكد "إعلان الجزائر" الصادر عن الدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في ختام أعمالها، اليوم /الأربعاء/ بالجزائر العاصمة، رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية - العربية.

وشدد "إعلان الجزائر" على مركزية القضية الفلسطينية، وتعزيز العمل العربي المشترك الشامل، والتمسك بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ورفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها.

