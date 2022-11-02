لأول مرة في مصر| فرقة Olodum تغني للفراعنة 4 نوفمبر

تستضيف مصر الفرقة الموسيقية "أولودوم" التي تستعد لتقديم عروضها في مصر لأول مرة في 4 نوفمبر، في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة لموسيقى الجاز ، على مسرح الحديقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بميدان التحرير.

ويصادف يوم 4 نوفمبر الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، حيث تعد فرقة اولودوم فرقة إيقاعية أفرو-برازيلية اعتادت أن تغني لعقود عن مصر القديمة وأساطيرها ، بالإضافة إلى استخدام العديد من الزخارف المصرية القديمة في الملابس والأدوات.

تمكنت فرقة اولودوم من خلال نجاح أغانيها أن تجعل أجيال من البرازيليين يغنون لتوت عنخ آمون ، وأخناتون ، وأوزوريس ، وسيث ، وجب ، وتوت ، وغيرهم من الشخصيات المصرية القديمة.

ومن المقرر أن تعقد الفرقة ورشة عمل إيقاعية مع الأطفال والشباب من مدرسة الدرب الأحمر للفنون ومن ثم الاستعداد لعرضًا اخر في الإسكندرية في 5 نوفمبر ، في دار الأوبرا ، بالشراكة مع وزارة الثقافة المصرية ، مجانًا وكذلك ورشة عمل مع 25 طفلاً من دار الأيتام في الإسكندرية.

يأتي الحفل برعاية كلا من سفارة البرازيل وسفارة جنوب أفريقيا ، وكذلك وزارة الثقافة المصرية.