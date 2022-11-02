مشاهدة مباراة السيتي وإشبيلية مباشر الآن 0 - 0 بدوري أبطال أوروبا

بدأ عشاق دوري أبطال أوروبا البحث عن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واشبيلية الاسباني مباشر اليوم ، إذ يلتقي مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء فريق اشبيلية على ملعب الاتحاد ، ضمن الجولة السادسة والأخيرة فى دوري أبطال أوروبا .

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره اشبيلية الاسباني، اليوم "الأربعاء، في تمام العاشرة مساء

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يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره اشبيلية الاسباني، اليوم، الأربعاء على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة فى دوري أبطال أوروبا.

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يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره اشبيلة ، اليوم، السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة فى دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع الملايين إلى مشاهدة مباراة مانشستر سيتي الآن مباشر ، مع انطلاق موعد مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

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يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره اشبيلية اليوم، الأربعاء، على ملعب الاتحاد، فى الجولة السادسة والأخيرة فى دوري أبطال أوروبا.

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