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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022: كن حذرا في عملك

برج القوس
برج القوس

تشير توقعات برج القوس اليوم ، من المحتمل أن تركز على جانبك العاطفي وتعطي الأولوية لعلاقاتك على كل شيء آخر. 

وإليك توقعات برج القوس اليوم 3 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي. 

 

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برج القوس وحظك اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022.

من المرجح أن تجلب لك طبيعتك المتعاطفة وموقفك السخي الثناء، قد تكون مليئة بالسعادة عند الانتهاء من واجباتك لتؤتي ثمارها. 

من المحتمل أن تكسب بشكل كبير بسبب التنشئة الاجتماعية، اغتنم الفرصة ، حيث من المرجح أن تساعدك على إثبات جدارتك والبقاء في المقدمة.

من المرجح أن تكون النجوم في صالحك وقد تتقدم في الحياة، من المحتمل أن يتم تسليط الضوء على واحدة من مواهبك العديدة اليوم ، مما يجلب لك الشهرة والثروة. 

ابذل قصارى جهدك في كل ما هو ممكن لتحقيق النجاح، قد تفتح إمكانيات جديدة، لا تستسلم لموقفك العنيد وإلا فقد يضر بمصالحك.

توقعات برج القوس مهنيا

تحتاج إلى التفكير بحكمة قبل استثمار الأموال في أنشطة المضاربة حيث من المحتمل أن تؤدي إلى خسائر مالية، وفر ما يكفي للاحتياجات الطارئة لأن وضعك المالي سيبدو قاتماً للغاية في الأيام القادمة.

تحتاج إلى الحفاظ على علاقات ودية مع رؤسائك لضمان التطور المهني والنجاح، قد تكتمل المهام المعلقة بمساعدة مرؤوسيك، من المرجح أن يتم الاعتراف بجهودك.

توقعات برج القوس عاطفيا

للاستمتاع بالنعيم الرومانسي ، عليك قضاء بعض الوقت مع شريكك وفهم احتياجاته، من المحتمل أن تخضع حياتك العاطفية للاختبار لأسباب غير معروفة ؛ ولكن يمكنك التعامل معها بصبر وحساسية

توقعات برج القوس خلال الأيام القادمة

من المحتمل أن تكون هناك بعض الاشتباكات على الجبهة الأسرية بسبب ارتفاع نفقاتك، تعامل مع الموقف بهدوء أو يمكن أن يعطل الجو المتناغم، من المرجح أن يرفع الأطفال مزاجك.

قد تحتاج صحتك إلى الاهتمام حيث من المقرر أن تعود بعض الأمراض المزمنة ، مما يسبب لك الشعور بعدم الراحة، قد تعطي الرعاية الطبية الراحة، من المرجح أن يؤدي استخدام تقنيات اليوجا والتنفس إلى تهدئة عقلك وتخفيف التوتر.

 

 

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