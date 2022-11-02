استشاري التنمية المستدامة: لابد من التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.. فيديو

أكد الدكتور صفي الدين متولي،استشاري التنمية المستدامة، أنه لا بد للعالم العربي أن يكون سند اقتصادي تنموي خاصة لمصادر المياه، ويتم التعاون في الزراعة، خاصة على مستوى التمور والزيتون والتي تحتاج درجة حرارة مرتفعة في الخليج العربي.

وقال صفي الدين متولي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه لا بد من التكامل الغذائي، من خلال نقل الغذاء يجب أن يتم وفقا للإحتياجات، من خلال دراسة توضح احتياجات الدول.

انهيار هذه التربة نتيجة للتغير المناخي

وتابع استشاري التنمية المستدامة، أن مصطلح التصحر يعني ان يكون هناك مناطق قابلة للاستثمار والتنمية ويتم تنميتها بالفعل ولكن بناء علي الظروف الطبيعية او البشرية يتم انهيار هذه التربة نتيجة للتغير المناخي