الجزائر توقف 1051 مهربًا ومهاجرًا خلال أسبوع

أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 1051 شخصاً بين مهاجرين غير شرعيين ومهربين في عمليات منفصلة بعدد من المحافظات الجزائرية.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن عناصرها أوقفت 315 مهرباً في أماكن مختلفة من البلاد، وصودر منهم 29 مركبة و162 مولداً كهربائياً و132 مطرقة ضغط إضافة إلى معدات وتجهيزات.

من جهة أخرى، أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري 736 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 519 مهاجراً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.