تدشين 3 سيارات نقل مياه لخدمة أهالي قرية القطراني بمطروح



سلمت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمطروح عدد ٣ سيارات نقل لمياه الشرب ماركة مرسيدس بعد تجديدها تماما الى مجلس مدينة سيدى برانى لتقديم خدمة توصيل المياه الى اهالى قرية القطرانى بمدينة سيدى برانى غرب مطروح .

ياتى ذلك وفقا للبرتوكول المبرم بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ومؤسسة مصر الخير والبنك الاهلى المصرى بتكلفة قدرها مليون و٢٠٠ الف جنيه.



وذلك بحضور اللواء"خالد شعيب " محافظ مطروح والدكتور مهندس "إبراهيم خالد " رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والدكتورة " نرمين شهاب الدين " رئيس قطاع المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بالبنك الاهلى المصرى والدكتور " على فتحى " مدير المشروعات بمؤسسة مصر الخير ولفيف من التنفيذيين واهالى قرية القطرانى.



وصرح "إبراهيم خالد " رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح انه تم تسليم عدد ٣ سيارات ماركة مرسيدس سعة ١٠ طن للسيارة وذلك بعد تجديدها ورفع كفاءتها الى مجلس مدينة سيدى برانى لدخولها الخدمة وتوفير مياه الشرب لأهالي قرية القطراني والمناطق المحرومة المجاورة .



وأوضح أنه سبق وتقدمت مؤسسة مصر الخير بطلب الى شركة المياه لشراء سيارة نقل مياه شرب بالمبلغ المتاح وقدرة مليون و٨٠٠ الف جنيه لخدمة قرية القطراني في إطار المشاركة المجتمعية التي تقدمها المؤسسة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.



ونظرا لارتفاع سعر سيارات نقل المياه مقارنة بالمبلغ المتاح اقترحت الشركة فكرة اعادة تجديد عدد ٣ سيارات قديمة قد تم تكهينها بإدارة الحملة بالشركة وإعادة تشغيلها ودخلها للخدمة.

وتم بالفعل رفع كفاءة السيارات الثلاث وتحويلها من سيارات ماركة قديمة الى سيارات ماركة مرسيدس بعد إحلال وتجديد كافة المحتويات.

كما وفرت الشركة عدد ٣ تنك مياه استانلس ستيل جديدة بتكلفة اجمالية قدرها مليون و٢٠٠ الف جنيه.

جدير بالذكر أنه قام الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمطروح بالأمس بتفقد السيارات الثلاث المجددة والتأكد من تمام رفع الكفاءة تمهيدا لتسليمها اليوم .

